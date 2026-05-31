Kreisliga A Staffel 1: SV Obereschach setzt sich die Meisterkrone auf

Drei Spieltage vor Schluss sichert sich der SV Obereschach mit einem Sieg bei der SG Alemannia V-H-U den Meistertitel. Für den 100. SVO-Treffer sorgt der Gegner.

Kreisliga A Staffel 1: SG Alemannia Vöhrenbach-Hammereisenbach-Unterkirnach – SV Obereschach 1:4 (1:1). Es ist vollbracht: Am drittletzten Spieltag feiert der SV Obereschach in Unterkirnach vorzeitig die Meisterschaft und steigt in die Bezirksliga auf. Die Steilvorlage lieferte bereits am Vortag der Verfolger SG Fischbach-Weiler, der in Hochemmingen 1:2 verlor. So reichte durch das deutlich bessere Torverhältnis im Restprogramm ein Zähler. Neun Punkte mehr hat der SVO jetzt auf dem Konto. Für SVO-Trainer Franz Ratz war es ein besonderes Spiel, war er doch vor einigen Jahren Trainer der alten SG Vöhrenbach/Hammereisenbach, mit der er ebenfalls aufgestiegen ist.

Unsere Empfehlung für Sie Landesliga Staffel 3 BSV Schwenningen fertigt SC 04 Tuttlingen ab Der BSV Schwenningen lässt im Derby nichts anbrennen. Mit drei Treffern ist Deniz Kaya der Mann des Tages. Fabio Chiurazzi fliegt nach einer Rudelbildung vom Platz. Gleich zu Beginn halfen die V-H-U-Kicker allerdings gütig mit: Benedikt Fichter unterlief ein Eigentor zum 0:1 (4.). Doch herschenken wollte die SG nichts – Kurt Seng traf aus einem Freistoß heraus zum 1:1 (30.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Obereschach die Schlagzahl und entschied das Spiel mit einem Doppelschlag binnen 180 Sekunden. Christoph Hayn sorgte für das 1:2 (53.). Kaum wieder angespielt erhöhte Torjäger Noah Nocht mit seinem 30. Saisontreffer auf 1:3 (56.). Was jetzt als Krönung noch fehlte, war der 100. Treffer der laufenden Runde. Dieser fiel in der 77. Minute, allerdings wieder unglücklich von V-H-U-Spieler Marius Schwer ins eigene Tor bugsiert zum 1:4-Endstand.

Unsere Empfehlung für Sie SV Aasen – SV Denkingen Mehrere Abschiede und eine Galavorstellung Tevfik Ceylan und der SV Aasen verabschiedeten sich mit einem souveränen 4:1-Heimsieg gegen den SV Denkingen in die Sommerpause.

Torjäger Noah Nocht sah die Partie „mit einem prinzipiell guten Start. Wir kamen gut in die Partie und hatten viele Chancen. In der Pause haben wir uns dann gesagt, jetzt müssen die Dinger rein. Ich bin mega stolz auf die ganze Mannschaft. Wir sind als Zweiter in die Rückrunde gegangen, blieben 2026 ungeschlagen und haben uns dies hart erarbeitet und feiern jetzt den Aufstieg in die Bezirksliga.“

Statistik

Alemannia V-H-U: Vick – Seng (79. Volkmann), Pa. Weißer, Kluß, Jahr, Ma. Weißer, Bendel (65. Jaccaud), Fichter (62. Obergfell), Schmidt, Schwer (83. Schober), Heller (77. Trivieri).

SV Obereschach: Fischer – De. Limberger, Goltz, Nocht (79. Dawe), Jerger, Schilling (79. Beer), Böger (46. Hummel), Opiela (73. Schütz), Storz, Hayn, Sakschewski (79. Ro. Riegger).

Tore: 0:1 Eigentor (4.), 1:1 Kurt Seng (30.), 1:2 Christoph Hayn (53.), 1:3 Noah Nocht (56.), 1:4 Eigentor (77.).

Schiedsrichter: Marcel Bricke (Dauchingen).

Zuschauer: 250.