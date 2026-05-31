Kreisliga A Staffel 1: SV Obereschach setzt sich die Meisterkrone auf

Drei Spieltage vor Schluss sichert sich der SV Obereschach mit einem Sieg bei der SG Alemannia V-H-U den Meistertitel. Für den 100. SVO-Treffer sorgt der Gegner.
Kreisliga A Staffel 1: SG Alemannia Vöhrenbach-Hammereisenbach-Unterkirnach – SV Obereschach 1:4 (1:1). Es ist vollbracht: Am drittletzten Spieltag feiert der SV Obereschach in Unterkirnach vorzeitig die Meisterschaft und steigt in die Bezirksliga auf. Die Steilvorlage lieferte bereits am Vortag der Verfolger SG Fischbach-Weiler, der in Hochemmingen 1:2 verlor. So reichte durch das deutlich bessere Torverhältnis im Restprogramm ein Zähler. Neun Punkte mehr hat der SVO jetzt auf dem Konto. Für SVO-Trainer Franz Ratz war es ein besonderes Spiel, war er doch vor einigen Jahren Trainer der alten SG Vöhrenbach/Hammereisenbach, mit der er ebenfalls aufgestiegen ist.