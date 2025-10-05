Kreisliga A Staffel 1: SV Obereschach erobert die Spitze

Der SV Obereschach übernimmt mit einem souveränen 5:0 gegen die DJK Donaueschingen II die Tabellenführung.

Kreisliga A Staffel 1: SV Obereschach – DJK Donaueschingen II 5:0 (3:0). Dies gab es beim SVO schon lange nicht mehr: Einen souveränen Heimsieg ohne Gegentreffer. Die letzten saisonübergreifend sieben Partien auf eigenem Terrain kassierte die Elf von Trainer Franz Ratz – der aus privaten Gründen am Sonntag fehlte – immer Gegentore. Erstmals seit sechseinhalb Monaten war das Obereschacher Tor verriegelt.

Unsere Empfehlung für Sie Kreisliga A2, Kreisliga B1 Donaueschinger Alen Coralic ärgert so richtig den FC Bad Dürrheim Das Donau-Derby geht an Kirchen-Hausen, der FC Bad Dürrheim lässt gegen den SSC Donaueschingen Federn. Und das, obwohl die Gäste aus Allmendshofen über die 90 Minuten alles versuchten, um zu einem Treffer zu kommen. Sie boten Paroli, hielten dagegen. Waren letztlich chancenlos, weil die Hausherren in der ersten Halbzeit konsequent vorlegten.

Nocht bringt den SVO auf die Siegerstraße

Torjäger Noah Nocht sorgte mit seinem 11. Saisontreffer früh für das 1:0 (10.) per Schuss am Sechzehner oben ins Eck. Haudegen Christoph Hayn, der Ratz als Trainer auf dem Platz vertrat, erhöhte nach einer Ecke per Kopf in der 22. Minute auf 2:0. Noch vor der Halbzeit legte Jannik Hummel praktisch fast mit dem Pausenpfiff das 3:0 nach (45.), wobei er den Torwart tunnelte. Zu diesem Zeitpunkt spielten die Gäste nach einer Roten Karte für eine Tätlichkeit bereits in Unterzahl.

In der zweiten Hälfte hielt die DJK II mit zehn Mann dagegen, verpasste jedoch den Anschluss. Binnen einer Minute legte der SVO in der 75. und 76. Minute einen Doppelpack nach. Hayn erhöhte wieder nach Ecke per Kopf in den Winkel auf 4:0, Amar Dawe besorgte den 5:0-Endstand, nachdem der DJK-Keeper einen Schuss Schuss von Nocht nicht festhalten konnte.

Hayn: „ Wir haben das Spiel dominiert und verdient gewonnen“

Chistoph Hayn meinte zum Spiel, „dass die Null stehen muss. Wir haben eine gute Leistung gezeigt, das Spiel dominiert und verdient gewonnen.“

Statistik

SV Obereschach: Deiter – Schütz (81. Bußhart), Re. Riegger, Sakschweski, Hayn, Goltz (67. Ro. Riegger), Jerger, Opiela (74. Gleiche), Storz, Hummel (61. Dawe), Nocht.

DJK Donaueschingen 2: Fricker – Ol. Rösch, Happle (46. Iengo), Fl. Rösch, Schedler, Hilsendegger, Giammarino (75. Rist), Brezer (13. Schorpp), Fürderer (45.+1 Kiflom), Barshali, Zimmermann.

Tore: 1:0 Nocht (10.), 2:0, 4:0 Hayn (22., 74.), 3:0 Jannik Hummel (45.), 5:0 Amar Dawe (76.).

Schiedsrichter: Oliver Ganter (Hardt).

Zuschauer: 80.

Rote Karte: Florian Rösch (DJK II/31. wegen Tätlichkeit).

Gelbe Karten: 1/2.