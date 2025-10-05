Kreisliga A Staffel 1: SV Obereschach erobert die Spitze

Der SV Obereschach übernimmt mit einem souveränen 5:0 gegen die DJK Donaueschingen II die Tabellenführung.
Kreisliga A Staffel 1: SV Obereschach – DJK Donaueschingen II 5:0 (3:0). Dies gab es beim SVO schon lange nicht mehr: Einen souveränen Heimsieg ohne Gegentreffer. Die letzten saisonübergreifend sieben Partien auf eigenem Terrain kassierte die Elf von Trainer Franz Ratz – der aus privaten Gründen am Sonntag fehlte – immer Gegentore. Erstmals seit sechseinhalb Monaten war das Obereschacher Tor verriegelt.