1 Die SG Mönchweiler/Peterzell (weiße Trikots) ist bisher ohne Punktverlust und möchte dies gegen Gütenbach-Neukirch fortsetzen. Foto: Holger Rohde

SG Mönchweiler/Peterzell und Eintracht Gütenbach-Neukirch sind jeweils mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Beide Teams haben ihre Qualitäten, somit ist mit einem spannenden Aufeinandertreffen zu rechnen.









In der englischen Woche, in der am Mittwoch sechs Team im Einsatz waren, zeichnen sich schon Tendenzen in der Tabelle ab. Am 3. Spieltag finden sechs Partien statt, in denen zwei Teams mit weißer Weste den dritten Sieg einfahren können.