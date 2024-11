SG Mönchweiler/Peterzell zu Gast – Fischbach/Weiler will Anschluss halten

1 Im Hinspiel traf Almami Camara (rechts) zum 1:0-Sieg für Mönchweiler/Peterzell gegen Fischbach/Weiler. Die letzten vier Spiele vor dem Derby in Weiler fehlte der Stürmer. Foto: Holger Rohde

Zum vorletzten Mal in diesem Jahr geht es für die A1-Kicker am Wochenende um Punkte. Im Fokus stehen zwei Derbys mit ganz unterschiedlichen Vorzeichen.









Am 14. und ersten Rückrundenspieltag gibt es kein direktes Spitzenspiel der Top-5 in der Tabelle. Dennoch gibt es einige Stolperfallen für die Topteams in zahlreichen Derbys.