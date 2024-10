Kreisliga A Staffel 1: Niederlage für Aach im sechs Punkte Spiel

1 Frühe Tore in Hallwangen und ein ganz spätes. Hier jubelt der 1. FC Egenhausen. Kurz vor Ende glichen die Gastgeber die Partie aber noch zum 2:2 aus. Foto: Andreas Wagner

Es bleibt weiter spannend in der Liga. Die SG Dornstetten hat ihre Tabellenführung verloren, der SV Baiersbronn II die rote Laterne abgegeben und Glatten musste sich im Lokalkampf am Ende geschlagen geben.









Der SV Dietersweiler gewann seine Auswärtspartie beim Lokalrivalen in Glatten ohne zu glänzen. Im Verfolgerduell in Hallwangen zwischen der SG und den Gästen aus Egenhausen wurden die Punkte geteilt. Im Tabellenkeller feierte die Baiersbronner Zweite einen wichtigen Heimerfolg gegen das neue Schlusslicht aus Aach. Völlig von der Rolle zeigte sich der SV Huzenbach in Klosterreichenbach und verlor fast zweistellig.