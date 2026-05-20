Kreisliga A Staffel 1: Marco Effinger wird Spielertrainer beim FC Hochemmingen
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Freut sich auf seine neue Aufgabe: Marco Effinger. Foto: Rohde

Der ehemalige Spieler es FC 08 Villingen beerbt nach der Saison Marcel Schwörer und Julian Künstler.

Kreisliga A Staffel 1: A-Ligist FC Hochemmingen stellt die Weichen für die kommende Spielzeit: Der Club aus dem Bad Dürrheimer Stadtteil verpflichtet Marco Effinger als Spielertrainer. Der 31-Jährige kommt von der SG Marbach/Rietheim. Aktuell pausiert er in der Rückserie allerdings, nachdem er zusammen mit Carmine Italiano in der Winterpause zu Jahresbeginn von seinem Posten als Spieler-Co-Trainer zurücktrat.

 

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„Mein Ziel ist es immer gewesen, im Sommer einen Trainerposten zu übernehmen“, hatte er in den vergangenen Monaten viele Angebote und Gespräche mit diversen Vereinen. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe“, so Effinger.

In Hochemmingen ist Effinger kein Unbekannter

In Hochemmingen ist der Torjäger, der Lehrer an einer Bad Dürrheimer Schule ist und in Schwenningen wohnt, indes kein Unbekannter. Spielte der frühere Kicker des FC 08 Villingen und FC Singen 04 doch in der Saison 2019/20 bereits eine Spielzeit in der Bezirksliga beim FCH, bevor er wieder zum FV Marbach zurückkehrte. Er beerbt Marcel Schwörer und Julian Künstler.

 