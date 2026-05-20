Kreisliga A Staffel 1: Marco Effinger wird Spielertrainer beim FC Hochemmingen

1 Freut sich auf seine neue Aufgabe: Marco Effinger. Foto: Rohde Der ehemalige Spieler es FC 08 Villingen beerbt nach der Saison Marcel Schwörer und Julian Künstler.







Link kopiert



Kreisliga A Staffel 1: A-Ligist FC Hochemmingen stellt die Weichen für die kommende Spielzeit: Der Club aus dem Bad Dürrheimer Stadtteil verpflichtet Marco Effinger als Spielertrainer. Der 31-Jährige kommt von der SG Marbach/Rietheim. Aktuell pausiert er in der Rückserie allerdings, nachdem er zusammen mit Carmine Italiano in der Winterpause zu Jahresbeginn von seinem Posten als Spieler-Co-Trainer zurücktrat.