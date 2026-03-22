Kreisliga A Staffel 1: Fischbach/Weiler unterliegt Obereschach – Elfmeter entscheiden

Drei Elfmeter gab es im Schlagerduell in Weiler. Während die Gäste des SV Obereschach die Nerven behielten und zwei Versuche verwandelten, verschoss die Heimelf einen.
Kreisliga A Staffel 1: SG Fischbach/Weiler – SV Obereschach 0:2 (0:0). Selbst sieben Minuten Nachspielzeit reichten nicht – an der Tabellenspitze gab es einen Wechsel, weil die beste Auswärtsmannschaft der Liga die Heimschwäche des entthronten Tabellenführers eiskalt und effizient ausnutzte. Im Meisterrennen ist derweil überhaupt noch nichts entschieden. Mit dem siebten Sieg in Serie (3:1 gegen Marbach 2) sitzt dem Führungsduo jetzt die SG Mönchweiler/Peterzell nur ein und drei Zähler im Nacken und eröffnet den neuen Dreikampf.