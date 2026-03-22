Kreisliga A Staffel 1: Fischbach/Weiler unterliegt Obereschach – Elfmeter entscheiden

Drei Elfmeter gab es im Schlagerduell in Weiler. Während die Gäste des SV Obereschach die Nerven behielten und zwei Versuche verwandelten, verschoss die Heimelf einen.

Kreisliga A Staffel 1: SG Fischbach/Weiler – SV Obereschach 0:2 (0:0). Selbst sieben Minuten Nachspielzeit reichten nicht – an der Tabellenspitze gab es einen Wechsel, weil die beste Auswärtsmannschaft der Liga die Heimschwäche des entthronten Tabellenführers eiskalt und effizient ausnutzte. Im Meisterrennen ist derweil überhaupt noch nichts entschieden. Mit dem siebten Sieg in Serie (3:1 gegen Marbach 2) sitzt dem Führungsduo jetzt die SG Mönchweiler/Peterzell nur ein und drei Zähler im Nacken und eröffnet den neuen Dreikampf.

Böger und Deiter stark Keine Tore aus dem Spiel, jede Menge Spannung und Nerven wie Drahtseile brauchte es auf beiden Seiten. Denn der Knackpunkt waren tatsächlich gleich drei Elfmeter – mit dem Helden des Tages beim SVO: Dennis Böger. Der verwandelte zweimal vom Punkt (24./34.) und sicherte so mit zwei Punkten Vorsprung die Pole Position.

Sein Schlussmann Dennis Deiter indes parierte einen Strafstoß von Julian Wöhrle in der 33. Minute und verhinderte das 1:1. Er wurde zum zweiten Matchwinner auf dem Feld – vor allem auch wegen seiner starken Paraden in der zweiten Hälfte die den SVO im Spiel hielten und die Hausherren teilweise verzweifeln ließen. Deiter tauchte aus seiner Sicht rechts nach unten ab und wehrte den Ball zur Ecke ab.

In der zweiten Hälfte verpasste Tyler Schilling früh auf 0:3 zu stellen – Keeper Christian Böhm parierte stark (48.). Nun setzte der SVO auf eine kompakte Defensive und lauerte auf Konter. Die Hausherren erhöhten den Druck und drückten mehrmals auf den Anschluss.

Erst feuerte Julian Wöhrle von halbrechts im Strafraum einen strammen Schuss knapp vorbei. Dann hatten die Fans beim Knaller von Nico Rapp bereits den Torschrei auf den Lippen, als Deiter mit einer Super-Parade den Ball an die Latte lenkte (67.). Wieder nur wenige Minuten später faustete er einen Kopfball von Nico Rapp vor dem Einschlag ab und mit den Fäusten klärte er gegen Sven Müller sowie Marco Schmid. Zweimal klärten Obereschacher Abwehrspieler in höchster Not den Ball, sonst wäre ein Spieler der SG Fischbach/Weiler frei zum Abschluss gekommen.

Wäre der SG in dieser Phase zwischen der 65. und 75. Minute der Anschluss gelungen, hätte dieses Spiel durchaus noch einmal eine ganz andere Wendung nehmen können. So verteidigte die Gäste-Elf mit Mann und Maus engagiert und beherzt den komfortablen Vorsprung.

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Trainerstimmen

Stefan Ringgenburger (SG Fischbach/Weiler): „Wir sind heute am gegnerischen Torhüter gescheitert. Dennis Deiter hatte einen Sahnetag und hat in der ersten und zweiten Halbzeit mehrmals super gehalten. Wir haben zu zögerlich begonnen, da war Obereschach präsenter. Die drei Elfmeter haben es entschieden. Wenn wir unseren zum 1:1 reinmachen, läuft es anders. Mit erhobenem Kopf können wir trotzdem vom Feld gehen, in der zweiten Hälfte hat das Team Charakter gezeigt und nie aufgegeben.“

Franz Ratz (SV Obereschach): „Wir freuen uns über den wichtigen Sieg. Unser Torhüter hatte heute einen überragenden Tag. Wir haben unsere Elfmeter eiskalt verwandelt und sehr gut verteidigt. Am Ende hatten wir das Glück auf unserer Seite.“

Statistik

SG Fischbach/Weiler: Böhm – Günter (84. Reiner), Ad. Petrolli, Ni. Petrolli (71. Riedel), Schmitz (46. Spiegelberg), Kälble (46. Schmid), Wöhrle, Tranzer, Sv. Müller, Ni. Rapp, Lu. Rapp (74. Hildebrandt).

SV Obereschach: Deiter – De. Limberger (80. Opiela), Goltz, Schütz (65. Sakschweski), Schilling (62. Hummel), Re. Riegger, Ro. Riegger, Jerger, Hayn, Nocht (90. Ro. Riegger), Storz, Böger.

Tore: 0:1, 0:2 Böger (24., 34. jeweils Elfmeter).

Besonderes Vorkommnis: Dennis Deiter hält Strafstoß von Julian Wöhrle (33.).

Schiedsrichter: Adnan Dracic (Gutmadingen).

Zuschauer: 300.