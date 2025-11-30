Kreisliga A Staffel 1: Fischbach-Weiler setzt in Marbach ein 10:2-Statement

Tabellenführer SG Fischbach-Weiler gewinnt bei Schlusslicht Marbach/Rietheim II mit 10:2 und überwintert auf dem ersten Platz.
Kreisliga A Staffel 1: SG Marbach/Rietheim II – SG Fischbach-Weiler 2:10 (1:5). Das war noch einmal ein Statement des Aufstiegskandidaten beim Aufsteiger: Seiner Favoritenrolle wurden die auswärts ungeschlagenen Gäste einmal mehr über die vollen 90 Minuten gerecht und warfen ihre Tormaschine an. Für die stark ersatzgeschwächte Heimelf stand am Ende die fünfte Niederlage hintereinander zu Buche.