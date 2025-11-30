Kreisliga A Staffel 1: Fischbach-Weiler setzt in Marbach ein 10:2-Statement

Tabellenführer SG Fischbach-Weiler gewinnt bei Schlusslicht Marbach/Rietheim II mit 10:2 und überwintert auf dem ersten Platz.

Kreisliga A Staffel 1: SG Marbach/Rietheim II – SG Fischbach-Weiler 2:10 (1:5). Das war noch einmal ein Statement des Aufstiegskandidaten beim Aufsteiger: Seiner Favoritenrolle wurden die auswärts ungeschlagenen Gäste einmal mehr über die vollen 90 Minuten gerecht und warfen ihre Tormaschine an. Für die stark ersatzgeschwächte Heimelf stand am Ende die fünfte Niederlage hintereinander zu Buche.

Nico Tranzer sorgt für das schönste Tor des Tages

Das schönste Tor des Tages fabrizierte hierbei Nico Tranzer, der nach einer Ecke mit einem sehenswerten Volleyknaller zum 3:1 traf (37.). Marc Riedel und Luca Rapp legten binnen kurzer Zeit noch zwei weitere Treffer zum 4:1 und 5:1 nach.

In der zweiten Hälfte blieb Fischbach-Weiler am Drücker: Nico Rapp und abermals Riedel stellten nach nicht einmal einer Stunde auf auf 1:6 und 1:7. Kaum wieder angepfiffen durfte Maurice Petschovsky ran und verkürzte für den Außenseiter auf 2:7 (57.). Damit war das muntere Scheibenschießen für die letzten 30 Minuten allerdings längst noch nicht beendet. Niklas Luthardt und Joshua Engel sorgten für die Torjubel acht und neun. Torjäger Nico Rapp war es in der 87. Minute vorbehalten, die „Glocke“ für das 10:2 mit seinem dritten Tor im Spiel und dem 16. Saisontreffer zu läuten.

Gästetrainer Stefan Ringgenburger, bei dessen Team Leistungsträger wie Sven Müller und Kapitän Julian Wöhrle fehlten, freute sich, „weil ein zweistelliges Ergebnis nicht alle Tage vorkommt, gerade auch auswärts. Wir haben gut begonnen und die ersten beiden Tore gleich super herausgespielt. Unsere Leistung bestand aus schönen Teamplayer-Toren. In der Summe war es natürlich auch in dieser Höhe ein verdienter Sieg. Es war ein gelungener Rückrundenstart und jetzt können wir in die wohlverdiente Winterpause.“

Statistik

SG Marbach/Rietheim II: Volk – Enders, Werner, Petschovsky, Sailer, Manjang, Erhardt, Herbst, Burger, Hirt, Kavuz (43. Schwab).

SG Fischbach-Weiler: Böhm – Günter, Lu. Petrolli, Tranzer, Ni. Petrolli, Riedel (63. Vi. Engel), Schmitz, Reiner (66. Luthardt), Kälble, Ni. Rapp, Lu. Rapp (63. Jo. Engel).

Tore: 0:1, 1:6, 2:10 Nico Rapp (6., 52., 87.), 0:2, 1:5 Luca Rapp (7., 45.+1), 1:2 Ben Herbst (13.), 1:4, 1:7 Marc Riedel (41., 56.), 1:3 Nico Tranzer (37.), 2:7 Maurice Petschokvsky (57.), 2:8 Niklas Luthardt (70.), 2:9 Joshuga Engel (80.).

Schiedsrichter: Melina Krämer (Donaueschingen).

Zuschauer: 100.

Gelbe Karten: 2/2.