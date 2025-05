Am 23. Spieltag kann Schönwald-Schonach mit einem Sieg gegen den SV Obereschach auf den 2. Platz vorrücken. Im Keller kann der FC Bad Dürrheim mit Hajduk VS gleichziehen.

Kreisliga A Staffel 1: Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach (3./47) – SV Obereschach (2./48/3:1/Sonntag, 15.15 Uhr, in Schonach). Spannung pur herrscht vor der Partie in Schonach zu der durchaus mehr als 300 Fans erwartet werden. Union steht unter Zugzwang.

„Die letzten beiden Niederlagen mit 2:4 und 3:4 taten uns weh. Vor allem die Art der Gegentore. Da lief bei uns alles schief und die Gegner haben die Chancen gnadenlos ausgenutzt“, so Trainer Mario Ketterer. Er erwartet „gegen Obereschach ein enges Spiel auf Augenhöhe. Wir wollen daheim gewinnen und den zweiten Platz zurückerobern“, wäre bei einer Niederlage und jetzt schon sechs Zählern Abstand auf Eintracht GüNe die Meisterschaft erledigt.

Lesen Sie auch

Obereschachs Trainer Franz Ratz bleibt optimistisch

SVO-Trainer Franz Ratz bleibt ebenfalls optimistisch. Er lobte zuletzt immer wieder, „dass wir defensiv sicherer stehen und weniger Tore kassieren.“ In der Tat bestätigt dies die Formkurve: Union kassierte in den letzten acht Partien drei Niederlagen und 15 Gegentreffer. In der Hinserie in den ersten 14 Spielen ganze acht. Obereschach indes umgekehrt nur 12/28. Der Gast ist zudem fünf Spiele unbesiegt bei 9:5 Toren. In allen Partien fehlte der am Knie angeschlagene Torjäger Jannik Hilbertz.

FC Bad Dürrheim (12./19) – NK Hajduk VS (11./22/0:3/Samstag, 15.30 Uhr). Das Lokalderby fordert von beiden drei Punkte, um den Abstieg abzuwenden. Die Gäste verloren 2025 alle acht Partien und stehen mit dem Rücken zur Wand.

FCB-Trainer Predrag Kicic möchte den dritten Abstieg in Serie mit den Salinenstädtern verhindern und gegen seinen Ex-Club punkten. Sein Team riss zuletzt nach fünf Niederlagen das Ruder im Abstiegsduell mit St. Georgen (5:3) herum.