Der SV Obereschach bejubelte vier Derbytore und mischt weiter im Aufstiegsrennen mit. Gütenbach-Neukirch stolpert in Hochemmingen. Die Verfolger Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach und der SV Obereschach rücken dem Spitzenreiter enger auf die Pelle.







Kreisliga A Staffel 1: Was für Saisonfinale bahnt sich in der A1 im Aufstiegsrennen an: Tabellenführer Eintracht Gütenbach-Neukirch verliert und muss wieder um den Titel zittern. Die beiden Verfolger Union Schönwald-Schonach und SV Obereschach rückten bis auf drei und fünf Punkte heran.