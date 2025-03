1 Die SGM Wittendorf-Lombach-Loßburg hat sich gegen SV Glatten (in Gelb) ganz wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg gesichert. Foto: Andreas Wagner

An der Tabellenspitze gaben sich die Mannschaften keine Blöße. Bemerkenswert dabei, dass die Egenhausener ihr Heimspiel gegen den VfR Klosterreichenbach deutlich für sich entscheiden konnten.









Tabellenfüher Dietersweiler verteidigte seinen Platz an der Spitze mit einem ungefährdeten Heimerfolg gegen den Phönix aus Pfalzgrafenweiler. Am Tabellenende gewann die Mannschaft an der langen Furche das Kellerduell gegen den SV Glatten.