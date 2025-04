Kreisliga A Staffel 1: 1. FC Egenhausen an der Spitze

Der TSV Simmersfeld hat den Lokalkampf in der Kreisliga A Staffel 1 gegen die SG Ettmannsweiler/Aichelberg für sich entscheiden können.

Der 1. FC Egenhausen hat sich durch den Arbeitssieg beim SV Glatten die Tabellenspitze erobert. TSV Simmersfeld – SG Ettmannsweiler/Aichelberg 3:1 (2:0). Marvin Deutschle und Joel Schwemmle brachte die Mannschaft von Daniel Wurster früh mit zwei Toren in Führung. Die Gäste spielten lange Zeit sehr verhalten, ehe ihnen kurz vor der Pause der in der Entstehung glückliche Anschlusstreffer gelang.

Ein Simmersfelder Abwehrspieler schoss den Gästestürmer Janni Gauss an, und von dessen Körper landete der Ball wie von Geisterhand im Tor der Gastgeber. Nach der Pause lauerten die Gastgeber auf Konter und einer davon vollendete der kurz zuvor eingewechselte Nathanael Bürkle zum Endstand. Tore: 1:0 Marvin Deutschle (8.), 2:0 Joel Schwemmle (22., Foulelfmeter), 2:1 Jannik Gaus (42.), 3:1 Nathanael Bürkle (60.)

Phönix chancenlos

SV Huzenbach – Phönix Pfalzgrafenweiler 7:1 (3:0). Der SV Huzenbach hat im Abstiegskampf einen wichtigen Dreier gegen ein erschreckend schwäches Gästeteam aus Pfalzgrafenweiler feiern können. Auch die Hereinnahme der beiden Routiniers Chris Haist und Michael Günter, die ihre Fußballschuhe eigentlich schon an den Nagel gehängt haben, erwies sich als Glücksgriff.

Ein Doppelpack

Dank des Doppelpacks von Chris Haist und dem schönen Freistoßtreffer von Huzenbachs Spielertrainer Pascal Abberger führten die Murgtäler zur Pause bereits mit 3:0. Von den Gästen kam auch nach der Pause kein Aufbäumen, und so gewann der SV Huzenbach auch in dieser Höhe verdient. Tore: 1:0, 2:0, 5:0 Chris Haist, 3:0 Pascal Abberger, 4:0, 7:1 Jan Kalb, 6:0 Kevin Günter, 6:1, 7:1.

SV Glatten – 1.FC Egenhausen 2:4 (2:3). Die Mannschaft aus Egenhausen hat mit etwas Mühe ihre Auswärtspartie beim SV Glatten gewinnen können. Der Sieg war aber erst mit dem späten Treffer von Johannes Siepenkothen in trockenen Tüchern. Tore: 1:0 Hannes Benner (2.), 1:1, 2:3 Marius Pfender (11., 30.), 2:1 Felix Loch (16.), Eigentor 2:2 (25.), 2:4 Johannes Siepenkothen (90.+3.)

Eine Überraschung

SGM Wittendorf/ Lombach/ Loßburg – SG Hallwangen 3:0 (2:0). Eine Überraschung gelang der abstiegsgefährdeten SGM Wittendorf/Lombach/ Loßburg gegen das Spitzenteam aus Hallwangen. Die Gastgeber waren gut eingestellt auf die Spielweise der Hallwanger und gingen durch ein unglückliches Eigentor der Gäste in der 22. Minute in Führung. Rafael Franz gelang noch vor der Pause das 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel biss sich die Offensive der Hallwanger die Zähne aus, an der gut gestaffelten Gästeabwehr.

Mut wird belohnt

Die Gastgeber belohnten sich für ihren couragierten Auftritt in der 77. Minute mit dem 3:0. durch Dominik Strobel. Tore: 1:0 Eigentor (22.), 2:0 Rafael Franz (38.), 3:0 Dominik Strobel (77.).