Kreisliga A: Spieler und Schiedsrichter mit Laserpointer geblendet

Bei einem Kreisliga-A-Spieler wurde ein Laserpointer eingesetzt, um Spieler und Schiedsrichter zu stören. Wie sollen Vereine darauf reagieren?
Bei Länderspielen und in manchen ausländischen Ligen ist das grelle Funkeln in den Gesichtern der Spieler, das sie irritieren soll, immer wieder zu sehen. Erzeugt wird es von Laserpointern, die Zuschauer mit in die Stadien bringen, um so Einfluss auf das Spielgeschehen zu nehmen. Das Phänomen hat aber nun aber auch den württembergischen Fußball erreicht: Der Nachbarbezirk Enz/Murr meldet den Einsatz eines Laserpointers.