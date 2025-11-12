Kreisliga A: Spieler und Schiedsrichter mit Laserpointer geblendet

Bei einem Kreisliga-A-Spieler wurde ein Laserpointer eingesetzt, um Spieler und Schiedsrichter zu stören. Wie sollen Vereine darauf reagieren?

Bei Länderspielen und in manchen ausländischen Ligen ist das grelle Funkeln in den Gesichtern der Spieler, das sie irritieren soll, immer wieder zu sehen. Erzeugt wird es von Laserpointern, die Zuschauer mit in die Stadien bringen, um so Einfluss auf das Spielgeschehen zu nehmen. Das Phänomen hat aber nun aber auch den württembergischen Fußball erreicht: Der Nachbarbezirk Enz/Murr meldet den Einsatz eines Laserpointers.

Der Fußballbezirk Enz/Murr schreibt hierzu: „Im Rahmen eines Spiels der Kreisliga A wurde versucht, gegnerische Spieler und den Schiedsrichter durch den Einsatz von einem Laserpointer aus dem Konzept zu bringen. Während Fußballspiele eigentlich Orte für fairen Wettkampf und gemeinschaftlichen Sportgeist sein sollten, bringt der Einsatz von Laserpointern gravierende Probleme und Gefahren mit sich.“

Augenschäden sind möglich

Weiter schreibt der Nachbarbezirk: „Laserpointer sind keineswegs harmloses Spielzeug. Die Strahlen gebündelten Lichts können bei direktem Kontakt mit den Augen Schäden verursachen. Kurzfristig reicht das Spektrum von Irritationen bis zu vorübergehender Erblindung (Blendung). Bei stärkeren Laserpointern sind sogar dauerhafte Augenschäden und Netzhautverletzungen möglich. Besonders riskant ist das für Torhüter oder Feldspieler, deren Konzentration und schnelle Reaktion für das Spiel essentiell sind.“

Sind zuletzt auch im Fußballbezirk Nordschwarzwald Laserpointer eingesetzt worden? Bezirkspressesprecher Ulrich Bernhard gibt auf Nachfrage unserer Redaktion Entwarnung: „Vorkommnisse dieser Art sind bisher nicht an uns heran getragen oder bekannt geworden.“ Auf die Frage, wie sich Vereine verhalten sollen, wenn auf ihren Sportplätzen Laserpointer gesehen werden, antwortet Bernhard allerdings ausweichend: „Über eine grundsätzliche Vorgehensweise bei etwaigen Fällen kann – wenn überhaupt – die Kommunikationsabteilung des Fußballverbandes Auskunft geben.“

Wachsam bleiben

Anders sieht es aus beim Bezirk Enz/Murr – denn er hat eine klare Empfehlung für seine Vereine: „Der Einsatz von Laserpointern im Fußball ist gefährlich und verantwortungslos. Er gefährdet die Gesundheit der Spieler. Vereine, Sicherheitspersonal und Zuschauer sollten gemeinsam wachsam bleiben und solchen Missbrauch konsequent unterbinden, um einen fairen und sicheren Ablauf der Spiele zu gewährleisten.“