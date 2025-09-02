Kreisliga A Schwarzwald/Zollern: 13:2-Sieg – so erklärt Bitz-Trainer Tolga Yigitbas das Torfestival seines Teams

Mit einigen Überraschungen sind die neu formierten vier Kreisligen A des Bezirks Schwarzwald-Zollern in die neue Saison gestartet.

Den Vogel buchstäblich „abgeschossen“ haben die Sportfreunde Bitz in der Kreisliga A3: Mit 13:2 deklassierte der Bezirksligaabsteiger Fatih Spor Spaichingen. „Dass wir so hoch gewinnen, hätte ich im Vorfeld nicht erwartet“, sagt der Bitzer Trainer Tolga Yigitbas. „Die Jungs haben nicht aufgehört, das Tempo hoch gehalten und sich Chancen erspielt, die sie gut genutzt haben. Fatih Spor war allerdings auch personell geschwächt. Ich denke die nächsten Gegner werden es gegen Spaichingen nicht so leicht haben wie wir. Trotz allem sind wir froh, die ersten drei Punkte eingefahren zu haben.“

Doch Yigitbas richtet den Blick bereits auf das Wochenende. „Da spielen wir beim SV Böttingen. Das wird ein ganz anderes Kaliber sein. Wir wollen aber eine ähnliche oder noch bessere Leistung zeigen, um auch dort zu bestehen.“ Fürwahr, machten die Heuberger doch in ihrem ersten Spiel bei der SGM Frittlingen/Wilflingen noch einen 0:2-Rückstand wett und holten beim 2:2 einen Punkt.

Favorit holt nur einen Punkt

Mit einem Punkt musste sich auch die SGM Nusplingen/Obernheim im Gastspiel bei der SGM Erzingen/Roßwangen/Endingen begnügen. Trotz einer späten Führung gab der Bezirksligaabsteiger durch ein Eigentor in der Schlussminute den Sieg noch aus der Hand. „Wir haben uns den Saisonstart natürlich anders vorgestellt. Wir hatten viel Ballbesitz und vor allem in der ersten Halbzeit gute Chancen, um das Spiel frühzeitig für uns zu entscheiden“, sagt der Trainer der Bärataler, Enrico Sisto.

„Aber nach dem Seitenwechsel haben wir unsere Linie verloren und hatten zwei Mal Glück, nicht in Rückstand zu geraten. In der Schlussphase ist uns dann die Führung geglückt; doch mit dem Schlusspfiff fiel noch der Ausgleich. Das war ein erster kleiner Rückschlag für uns.“