Kreisliga A Schwarzwald/Zollern: 13:2-Sieg – so erklärt Bitz-Trainer Tolga Yigitbas das Torfestival seines Teams

Mit einigen Überraschungen sind die neu formierten vier Kreisligen A des Bezirks Schwarzwald-Zollern in die neue Saison gestartet.
Den Vogel buchstäblich „abgeschossen“ haben die Sportfreunde Bitz in der Kreisliga A3: Mit 13:2 deklassierte der Bezirksligaabsteiger Fatih Spor Spaichingen. „Dass wir so hoch gewinnen, hätte ich im Vorfeld nicht erwartet“, sagt der Bitzer Trainer Tolga Yigitbas. „Die Jungs haben nicht aufgehört, das Tempo hoch gehalten und sich Chancen erspielt, die sie gut genutzt haben. Fatih Spor war allerdings auch personell geschwächt. Ich denke die nächsten Gegner werden es gegen Spaichingen nicht so leicht haben wie wir. Trotz allem sind wir froh, die ersten drei Punkte eingefahren zu haben.“