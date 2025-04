Nach Niederlage gegen den HBW Balingen-Weilstetten Juri Knorr kritisiert den Videobeweis beim Final Four

Für den HBW Balingen-Weilstetten war das Final Four in Köln das größte Wochenende der Vereinsgeschichte, für die Rhein-Neckar Löwen eine einzige Enttäuschung. In den sozialen Medien hat sich nun Spielmacher Juri Knorr zu Wort gemeldet und den Videobeweis scharf kritisiert. Im Fokus: Eine Szene aus dem Spiel gegen Balingen.