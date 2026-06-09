Kreisliga A Schwarzwald: Rechenschieber für den Abstiegskampf – Entscheidungen am letzten Spieltag

Der Kampf um den Klassenerhalt ist in den Kreisligen A auch in diesem Jahr wieder spannend. Einige Entscheidungen werden erst nach dem letzten Spieltag fallen.
Kreisliga A: Das alljährliche Rechenbeispiel für die Kreisligen für den letzten Spieltag: Klar ist – in der Saison 2026/27 spielen die beiden Staffeln mit jeweils 14 Mannschaften (zusammen 28). Ebenso fix sind bisher zwei Bezirksliga-Absteiger (VfB Villingen, SG Wolterdingen-Tannheim). Am Ende werden vier Teams aus der Kreisliga B aufsteigen (die Meister der B1 und der B2 sowie zwei von drei Teams aus der Aufstiegsrunde der B1-, B2-Vizemeister und des B3-Meisters, dem FV Tennenbronn 2).