Kreisliga A Schwarzwald: Rechenschieber für den Abstiegskampf – Entscheidungen am letzten Spieltag

Der Kampf um den Klassenerhalt ist in den Kreisligen A auch in diesem Jahr wieder spannend. Einige Entscheidungen werden erst nach dem letzten Spieltag fallen.

Kreisliga A: Das alljährliche Rechenbeispiel für die Kreisligen für den letzten Spieltag: Klar ist – in der Saison 2026/27 spielen die beiden Staffeln mit jeweils 14 Mannschaften (zusammen 28). Ebenso fix sind bisher zwei Bezirksliga-Absteiger (VfB Villingen, SG Wolterdingen-Tannheim). Am Ende werden vier Teams aus der Kreisliga B aufsteigen (die Meister der B1 und der B2 sowie zwei von drei Teams aus der Aufstiegsrunde der B1-, B2-Vizemeister und des B3-Meisters, dem FV Tennenbronn 2).

A-Vizemeister spielen um Aufstieg Die beiden Meister der A1 (SV Obereschach) und A2 (SV Grafenhausen) gehen in die Bezirksliga, A1-Vizemeister SG Fischbach-Weiler und der A2-Vize (entweder die SG Riedböhringen/Fützen oder der SV Hölzlebruck) spielen den dritten Bezirksliga-Aufsteiger aus.

Sicher ist daher nur, dass der A1-Letzte Spfr. Schönenbach, bislang nicht sicher absteigt. Aktuell haben die Bregtäler durch das 2:2 mit einem Doppelpack ihres 30-jährigen Routiniers Jannik Nopper im Derby gegen Alemannia V-H-U neun Punkte. Der Vorletzte SG Marbach/Rietheim II hat mit zwölf Zählern lediglich drei mehr auf der Habenseite, allerdings eine um 21 Tore schlechtere Tordifferenz.

A2-Schlusslicht noch nicht ermittelt

In der A2 wird das Schlusslicht am kommenden Samstag ebenso (FC Pfohren/20 oder SV Eisenbach/21) erst auf den letzten Drücker ermittelt.

Jetzt gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer: Da erst am 27. Juni feststeht, ob der FC Furtwangen in die Landesliga aufsteigt oder der Bezirksliga-Vierzehnte in die A-Liga herunterkommt, ist noch unklar, ob es aus der A1 und A2 zusammen drei oder vier Absteiger in die Kreisliga B geben wird. Daher steht ein Abstiegs-Relegationsspiel an – im Moment würden die beiden Vorletzten SG Marbach/Rietheim II und SV Eisenbach aufeinandertreffen.

Irritation durch Fußball.de

Irritiert waren Vereinsvertreter und Fans in den vergangenen Tagen, weil in den beiden Tabellen auf Fußball.de jeweils drei fixe Absteiger rot eingezeichnet sind. Dies wäre der Fall gewesen, wenn neben dem FC Neustadt noch weitere Schwarzwald-Clubs aus der Landesliga abgestiegen wären und es in der Bezirksliga vier sichere Absteiger gegeben hätte.

Wie schon 2025 (3 Absteiger) und 2024 (2) ist das aber nicht der Fall. 2023 und 2022 mussten indes gleich fünf Clubs aus der Bezirksliga runter. Da spielte die Staffel allerdings auch mit 18 und 17 Mannschaften jeweils über dem 16er-Schlüssel.

2026 kann es nun dennoch passieren wie 2025, dass der Verlierer und der Gewinner im Abstiegs-Relegationsduell der A-Ligisten beide zusammen absteigen.

Am Ende soll die Starterzahl 28 erreicht werden. Die konkrete Einteilung wird wie immer vom Bezirksausschuss nach Ende der Spielzeit vorgenommen und noch vor dem Bezirkstag am 18. Juli in Öfingen rechtzeitig kommuniziert.