Kreisliga A Schwarzwald: Hochspannung, ein tragischer Held und ein historischer Tor-Rekord

SG Fischbach/Weiler, SV Obereschach und Eintracht Gütenbach-Neukirch führen die A1 punktgleich an. So viel Spannung gab es in den vergangenen 30 Jahren zu diesem Zeitpunkt nicht. Tim Waldvogel ist an seinem Geburtstag für die Eintracht gegen NK Hajduk VS der tragische Held. Dennis Kleiser bricht in der A2 einen uralten Rekord.