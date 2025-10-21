Kreisliga A Schwarzwald: Ein 44-Jähriger hält die Null fest, ein Elfertöter und ein Obereschacher Trauma?

Während die SG Alemannia V-H-U weiter positiv überrascht, patzen die Topteams SV Obereschach und SG Fischbach-Weiler.

Kreisliga A Staffel 1: Ganz entspannt schaut sich derzeit Jörg Klausmann das Treiben an der Tabellenspitze an. „Wir haben unsere Hausaufgabe mit dem 3:1 beim Tabellenletzten FV/DJK St. Georgen (achte Niederlage im neunten Spiel) gemacht und freuen uns über den vierten Platz.“ Klammheimlich hat er mit der SG Alemannia V-H-U nach sechs Begegnungen ohne eine Niederlage den Anschluss zu den Spitzenteams hergestellt.

Viel Kampfgeist Einige Kenner der A1 hatten sogar schon den dritten Platz auf dem Tableau gesehen, jedoch patzte der FC Kappel beim schwächsten Offensivteam – Sportfreunde Schönenbach (nur neun Treffer erzielt) – im Bregtal trotz erheblicher Personalsorgen nicht.

Beide Spielertrainer – Kevin Kitioratschky und Fabian Dittmer – fehlten wichtige Akteure. Vor der Partie sagte Kitiratschky: „Ich habe vor Schönenbach und bei dem Platz schon so meine Sorgen und Bauchschmerzen.“ Mit viel Kampfgeist holte der FCK aber einen 2:0-Sieg.

Torwart-Haudegen André Cellier stand mit seinen 44 Jahren als Ersatz zwischen den Pfosten und hielt die Null fest.

Die Patzer

Daher können Kappel und die Alemannia mit einem Grinsen im Gesicht auf die beiden Meisterschaftstopfavoriten SV Obereschach und SG Fischbach-Weiler schauen. Das Spitzenduo patzte gewaltig. Entsprechend verstimmt waren deren Trainer.

Stefan Ringgenburger haderte auf SG-Seite nach dem 1:1 gegen die DJK Villingen „mit zu vielen vergebenen Chancen am Anfang und natürlich dem Pech, dass wir in der Nachspielzeit einen Elfmeter verschießen“.

In den letzten vier Partien gab es nur einen Sieg. In diesem Zusammenhang lobte er die junge DJK-Elf, „weil die es nicht schlecht gemacht hat und sich den Punkt schlussendlich verdiente“, hielt Schlussmann Leonardo Lakatos – wie schon am 3. Spieltag gegen die SG Mönchweiler/Peterzell – einen Strafstoß.

Heimschwäche

Das MöPe-Team von Trainer Christoph Raithel sollte das Elferschießen derweil einmal noch etwas üben. Dominik Armbruster scheiterte in Obereschach an Dennis Deiter. Doch dies schmerzte es angesichts des überraschenden 2:1-Sieges beim Nachbarn und Spitzenreiter am Ende nicht sonderlich. In den vorangegangenen drei Jahren hatte die SG keines der sechs Derbyduelle (6:15 Tore) gewinnen können.

OSV-Coach Franz Ratz ärgerte sich nach der Niederlage gegen Mönchweiler/Peterzell, „weil wir das einfach nicht auf den Platz gebracht haben, was wir uns vorgenommen hatten“, kassierte Obereschach jetzt schon die zweite Heimniederlage.

Auswärts (alle fünf Partien gewonnen) läuft es derweil rund. Da werden Erinnerungen wach: Obereschach hatte in der vergangenen Runde alle Chancen auf die ersten beiden Plätze durch vier Heimpleiten mit jeweils drei Gegentoren verspielt. An dieser Baustelle sollten die Obereschacher schleunigst arbeiten.