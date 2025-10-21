Kreisliga A Schwarzwald: Ein 44-Jähriger hält die Null fest, ein Elfertöter und ein Obereschacher Trauma?

Während die SG Alemannia V-H-U weiter positiv überrascht, patzen die Topteams SV Obereschach und SG Fischbach-Weiler.
Kreisliga A Staffel 1: Ganz entspannt schaut sich derzeit Jörg Klausmann das Treiben an der Tabellenspitze an. „Wir haben unsere Hausaufgabe mit dem 3:1 beim Tabellenletzten FV/DJK St. Georgen (achte Niederlage im neunten Spiel) gemacht und freuen uns über den vierten Platz.“ Klammheimlich hat er mit der SG Alemannia V-H-U nach sechs Begegnungen ohne eine Niederlage den Anschluss zu den Spitzenteams hergestellt.