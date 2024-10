Kreisliga A: Schütz schießt Traumtor, FC Kappel strauchelt, TuS Blumberg siegt

1 Niklas Schütz (links, der hier Kappels Marco Cristilli abblockt) wurde mit seinem 3:2-Siegtor zum Matchwinner des SV Obereschach im A1-Eschach-Derby. Foto: Holger Rohde

In der A1 nimmt der FCK aus zwei Derbys nur einen Punkt mit. Trainer Kevin Kitiratschky nennt die Gründe. Franz Ratz, Trainer des SV Obereschach, staunt über das Traumtor von Niklas Schütz. In der A2 findet der Vizemeister langsam seine Form.









Derbys sind das Salz in der Suppe jeder Kreisliga, auch der A1 Schwarzwald. Und richtig „on Fire“ kam binnen acht Tagen der FC Kappel. Erst das emotionsgeladene 1:1 gegen den SV Niedereschach, dann das 2:3 beim SV Obereschach: Warum sprang kein Sieg heraus? „Weil wir in der Vorwoche in der ersten Halbzeit 30 schlechte Minuten hatten und in Obereschach aus den ersten starken 35 Minuten zu wenig gemacht haben – trotz der 2:0-Führung. Obereschach war in der zweiten Hälfte besser und hat dann eben auch verdient 3:2 gewonnen“, so FCK-Trainer Kevin Kitiratschky.