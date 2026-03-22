Kreisliga A kompakt: TGB Lahr kann sich wieder auf Treffer von Gbajie verlassen

Der Torjäger vom Dienst war beim 5:1-Kantersieg in Kappel gleich vierfach zur Stelle. Da auch Schiltach gewann, gab es keinen Führungswechsel im Ranking.

SV Kippenheim - FV Biberach 6:2 (0:2). Eine Halbzeit lang spielte der Tabellendritte eine überlegene Partie, ging durch Totzke früh in Führung und baute diese noch vor dem Pausenpfiff durch Moser aus. Doch dieses Bild sollte sich in Halbzeit zwei grundlegend ändern. Denn mit dem Doppelschlag des SVK durch den später dreifachen Torschützen Jens Gerken lief es auf einmal in die andere Richtung. Jetzt bestimmten die gastgebenden Schwarz-Weißen das Spiel. Biberach war nicht mehr wiederzuerkennen und wurde am Ende mit sechs Gegentoren hart bestraft.

Tore: 0:1 Totzke (16.), 0:2 Moser (42.), 1:2 Student (50.), 2:2 Student (66.), 3:2 Mösch (71.), 4:2 Student (75.), 5:2 Gerken (78.), 6:2 Gerken (88.).

SV Berghaupten - SC Kuhbach-Reichenbach 5:0 (1:0). Die Lahrer Vorstädter mussten sich in Berghaupten klar beugen und verließen nach neunzig Minuten geschlagen das Feld. Mit einem Strafstoß, verwandelt nach gut einer Viertelstunde durch Tonio Bayer, gingen die Hausherren früh und auch verdientermaßen in Führung. Bis zur Pause hielt sich der Gast recht tapfer, doch spätestens mit dem 2:0 durch Djem Saliov war zu spüren, dass die Lahrer Vorstädter nichts erben würden. Denn danach war Einbahnstraßenfußball angesagt. Nach dem 5:0 durch den zweifachen Torschützen Saliov war dann Schluss. Tore: 1:0 Bayer (19./FE), 2:0 Saliov (52.), 3:0 Bayer (68.,), 4:0 Suhm (85.), 5:0 Saliov (90.).

SV Ortenberg - SC Orschweier 4:1 (0:1). Auch beim SV Ortenberg war für das Schlusslicht aus Orschweier nichts zu holen. Bereits nach fünf Zeigerumdrehungen wurde das Engagement der Gäste durch die Führung von Jakob Schmidt belohnt. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs sahen die Zuschauer eine recht ausgeglichene Begegnung mit leichten Feldvorteilen des SV Ortenberg. Doch diese Vorteile sollen sich nach der Pause erhöhen. Erste Folge war der Ausgleichstreffer nach einer Stunde Spielzeit. Dann ging es recht schnell. Am Ende hießt es 4:1 für die Hausherren.

Tore: 0:1 Schmidt (5.), 1:1 (59.), 2:1 (61.), 3:1 (73.), 4:1 (87.).

SpVgg Schiltach - FC Ottenheim 5:0 (2:0). Der Spitzenreiter marschiert weiter Richtung Bezirksliga. Auf eigenem Rasen dauerte es zwanzig Minuten, bis der Favorit den Grundstein für den später klaren und auch in der Höhe verdienten Sieg legte. Peter Datz traf zum 1:0. Danach hielt sich der FCO recht wacker, verteidigte viel und gut und ließ lediglich kurz vor der Pause noch das 0:2 durch Jan Adler zu. Nach dem Seitenwechsel wurden die Hausherren dann effektiver. Datz traf zum 3:0 und Ergün Gürkan und Felix Bühler sorgten mit ihren Treffern für den verdienten 5:0-Endstand.

Tore: 1:0 Datz (20.), 2:0 Adler (43.), 3:0 Datz (53.), 4:0 Gürkan (63.), 5:0 Bühler (78.).

SV Oberharmersbach - DJK Welschensteinach 2:1 (1:1). Der 2:1-Heimsieg des SV aus Oberharmersbach im Derby gegen die DJK aus Welschensteinach muss als sehr glücklich bezeichnet werden. Der SVO legte bereits nach zehn Minuten durch Jilg vor, was die Gäste jedoch nicht in Schwierigkeiten brachte. Der Ausgleichstreffer durch Kopf in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts war vollkommen verdient. Hälfte zwei war dann recht ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Gäste, die jetzt auf die Führung drängten. In den letzten Minuten hielt SVI-Torhüter Steffen Till seine Farben im Spiel. Als schon alle mit einem gerechten Remis rechneten, schlug Max Max Huber doch noch zu.

Tore: 1:0 Jilg (10.), 1:1 Kopf (45.+1), 2:1 Huber (90.+3).

SC Kappel - TGB Lahr 1:5 (0:4). Die Gäste aus Lahr gaben eine Stunde lang ganz klar den Ton an. Nach gut zehn Spielminuten brachte Mike Gbajie seine klar favorisierte Truppe mit seinen ersten beiden Treffern in Führung. Mit erneut zwei Treffern sorgte der klare Matchwinner für den 4:0-Halbzeitstand und der SC Kappel war damit noch gut bedient. Nach der Pause drosselte der TGB das Tempo etwas und traf dennoch durch Cantürk zum fünften Mal ins Schwarze.

Tore: 0:1 Gbajie (5.), 0:2 Gbajie (12.), 0:3 Gbajie (25.), 0:4 Gbajie (31./FE), 0:5 Cantürk (67.), 1:5 Ilhan (90.+1).

FC Kirnbach - FC Ohlsbach 5:2 (2:2). Die Zuschauer in Kirnbach sahen eine gute Kreisliga-A-Begegnung. Den ersten Höhepunkt setzte der Gast durch Basler, der sich für das 0:1 verantwortlich zeichnete. Dem setzte Moser einen Doppelpack entgegen, ehe erneut Basler für den 2:2-Pausenstand sorgte. In Durchgang zwei nahmen die Hausherren dann mehr und mehr das Heft in die Hand und Jan Buchholz brachte seine Kollegen ein zweites Mal in Führung. Als Jakob Göpferich per Strafstoß auf 4:2 erhöhte, war die Gegenwehr der Gäste gebrochen.

Tore: 0:1 Basler (18.), 1:1 Moser (37.), 2:1 Moser (42.), 2:2 Basler (45.+1), 3:2 Buchholz (52.), 4:2 Göpferich (63./HE), 5:2 Gendronneau (74.).

SV Hausach - SV Niederschopfheim II 6:0 (3:0). Eine Sahnetag erwischte der SV aus Hausach. Nach zuletzt zwei enttäuschenden Ergebnissen waren die Rot-Weißen im eigenen Stadion gefordert. Von Minute eins an gaben die Kinzigtäler Volldampf. Dennoch dauerte es fast zwanzig Minuten, bis sich der Lohn einstellte. Marco Vetter öffnete für seine Schützlinge mit dem Führungstreffer die Tür zum später auch in der Klarheit verdienten Heimsieg.

Tore: 1:0 Vetter (19.), 2:0 Hesse (24.), 3:0 Fuchs (29.), 4:0 Vetter (70.), 5:0 Cisse (85.), 6:0 Mayer (90.).