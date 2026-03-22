Kreisliga A kompakt: TGB Lahr kann sich wieder auf Treffer von Gbajie verlassen

Der Torjäger vom Dienst war beim 5:1-Kantersieg in Kappel gleich vierfach zur Stelle. Da auch Schiltach gewann, gab es keinen Führungswechsel im Ranking.
SV Kippenheim - FV Biberach 6:2 (0:2). Eine Halbzeit lang spielte der Tabellendritte eine überlegene Partie, ging durch Totzke früh in Führung und baute diese noch vor dem Pausenpfiff durch Moser aus. Doch dieses Bild sollte sich in Halbzeit zwei grundlegend ändern. Denn mit dem Doppelschlag des SVK durch den später dreifachen Torschützen Jens Gerken lief es auf einmal in die andere Richtung. Jetzt bestimmten die gastgebenden Schwarz-Weißen das Spiel. Biberach war nicht mehr wiederzuerkennen und wurde am Ende mit sechs Gegentoren hart bestraft.
Tore: 0:1 Totzke (16.), 0:2 Moser (42.), 1:2 Student (50.), 2:2 Student (66.), 3:2 Mösch (71.), 4:2 Student (75.), 5:2 Gerken (78.), 6:2 Gerken (88.).