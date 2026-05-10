Kreisliga A kompakt: SV Kippenheim kommt dem Ziel wieder einen Punkt näher

FC Kirnbach - SpVgg Schiltach 1:2 (1:2). Die SpVgg durfte beim Derby an der Kirnbacher Talstraße einen doch etwas glücklichen Auswärtssieg bejubeln und bleibt weiter mit im an Spannung nicht zu überbietenden Aufstiegsrennen. In einer recht abwechslungsreichen Partie nutzten die Gäste in Person von Maurice Manegold und Jan Adler ihre Möglichkeiten konsequent und legten doppelt vor. Doch der nach einer halben Stunde für Gendronneau eingewechselte Thomas Mayer brachte vor der Pause den FCK wieder zurück. In Abschnitt zwei drängte Kirnbach dann mit mehr Spielanteilen auf den Ausgleich, doch es sollte nicht für einen Punkt reichen.

Tore: 0:1 Manegold (17.), 0:2 Adler (30.), 1:2 Mayer (42.).

SV Kippenheim - SV Berghaupten 1:1 (1:1). Eine alles in allem gerechte Punkteteilung gab es auf dem Kippenheimer Grün. Beide Treffer fielen vor dem Pausenpfiff. Der erste Jubel gehörte den Gästen aus Berghaupten, die durch Benz nach gut einer halben Stunde in Führung gingen. Die Hausherren erhöhten die Schlagzahl und hatten Glück, dass Krause noch vor Ende des ersten Durchgangs ausglich. Im zweiten Abschnitt suchten dann beide Mannschaften den siegbringenden zweiten Treffer. Doch so richtig zwingendes war nicht zu notieren.

Tore: 0:1 Benz (35.), 1:1 Krause (43.).

SV Niederschopfheim II - SC Kuhbach-Reichenbach 4:0 (0:0). Die Reserve des SVN dürfte mit dem glatten 4:0-Heimerfolg seine Schäfchen wohl endgültig ins Trockene gebracht haben. Gegen den weiter auf einem Abstiegsrang platzierten SC musste für den späteren Sieger der zweite Abschnitt herhalten. Eine Zeigerumdrehung nach dem Seitenwechsel nutzte Avdicevic die erste Möglichkeit zur Führung. Erst nach gut einer Stunde Spielzeit erhöhte Götz auf 2:0 und sorgte zehn Minuten später mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Weschle sorgte spät für das 4:0.

Tore: 1:0 Avdicevic (46.), 2:0 Götz (69.), 3:0 Götz (80.), 4:0 Weschle (88.).

FC Ohlsbach - SC Orschweier 5:0 (3:0). Der FC Ohlsbach wurde seiner Favoritenrolle auf heimischem Spielgelände gegen das Schlusslicht aus Orschweier vollauf gerecht. Die Gäste mussten bereits nach sieben Minuten das 0:1 durch Rouven Kaspar hinnehmen und erhöhten weitere sieben Minuten später selbst per Eigentor auf 0:2. Als nach knapp einer halben Stunde Geiger das Ergebnis auf 3:0 stellte, schien der Gast wieder einer klaren Niederlage entgegenzusteuern. Doch die Wußler-Mannen waren es in der Folge mit dem Toreschießen recht gnädig.

Tore: 1:0 Kaspar (7.), 2:0 Metzger (13./ET), 3:0 Geiger (27.), 4:0 Kaspar (56.), 5:0 Pockrandt (65.).

TGB Lahr - FC Ottenheim 4:1 (0:1). Am Ende stand wie erwartet der sichere Heimsieg des Tabellenersten, doch nach dem ersten Abschnitt sah es noch nicht unbedingt nach einem Heimerfolg aus. Die Gäste durften sich nach sechs Minuten über die Führung durch Hamm freuen. Die TGB brauchte ein paar Minuten, um sich zu erholen. Die Wende wurde dann erst nach dem Pausentee durch Kraut eingeleitet. Er traf kurz nach Wiederbeginn zum Ausgleich und jetzt wurde das gastgebende Team seiner Favoritenrolle mehr und mehr gerecht. Onur Cantürk legte in wenigen Minuten nach und für den FC Ottenheim war nicht mehr viel drin.

Tore: 0:1 Hamm (6.), 1:1 Kraut (49.), 2:1 Cantürk (55.), 3:1 Gbajie (71.), 4:1 Szkibick (90.).

FV Biberach - DJK Welschensteinach 2:1 (2:0). Die Schlieter-Mannen kämpften im eigenen Wohnzimmer die DJK nieder. Es standen sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegenüber. Dass sich am Ende aber nur die Hausherren freuen durften, lag daran, dass der FVB im ersten Abschnitt durch Walter und Heizmann doppelt vorlegte. Welschensteinach wurde nach dem Seitenwechsel immer besser und drängte auf den Anschluss. Arian Steiner machte nach einer Stunde mit Anschlusstreffer die Partie nochmals spannend.

Tore: 1:0 Walter (19.), 2:0 Heizmann (41.), 2:1 Steiner (66.).

SC Kappel - SV Oberharmersbach 2:2 (1:1). Von der Begegnung Kappel gegen Oberharmersbach ist kein Sieger zu vermelden. Beide konnten mit der Punkteteilung leben. Der SCK begann vielversprechend, denn Samuel Bell traf bereits nach weniger als zehn Minuten ins Schwarze. Doch die Gäste antworteten bereits in Kürze durch Gutmann mit dem Ausgleichstreffer. Lange Zeit passierte vor den Toren recht wenig. Erst als nach 75 Minuten die Gäste zum 2:1 trafen, wurde auch Kappel wieder bissiger und Bologna rettete einen Punkt.

Tore: 1:0 Bell (9.), 1:1 Gutmann (13.), 1:2 Kornmayer (75.), 2:2 Bologna (77.).

SV Hausach - SV Ortenberg 1:3 (0:2). Der SV Hausach leistete sich im eigenen Wohnzimmer eine 1:3-Heimniederlage und müssen froh sein, dass der mitbedrohte FC Ottenheim auch leer ausging. Den Gästen war deutlich anzumerken, dass man dieses entscheidende Duell unbedingt gewinnen wollten. Leuthner traf zur Führung. Als kurz vor Seitenwechsel Yilmaz auf 0:2 erhöhte, war der SVH natürlich dazu aufgefordert, wieder zurückzukommen. Doch das war einfach zu wenig.

Tore: 0:1 Leuthner (32.), 0:2 Yilmaz (41.), 1:2 Fuchs (55.), 1:3 Benamar (70.).