Kreisliga A kompakt: SV Kippenheim kommt dem Ziel wieder einen Punkt näher

Rechnerisch ist der Klassenerhalt noch nicht unter Dach und Fach. Der SVK hat mit dem Remis in Berghaupten den Vorsprung allerdings ausgebaut.
FC Kirnbach - SpVgg Schiltach 1:2 (1:2). Die SpVgg durfte beim Derby an der Kirnbacher Talstraße einen doch etwas glücklichen Auswärtssieg bejubeln und bleibt weiter mit im an Spannung nicht zu überbietenden Aufstiegsrennen. In einer recht abwechslungsreichen Partie nutzten die Gäste in Person von Maurice Manegold und Jan Adler ihre Möglichkeiten konsequent und legten doppelt vor. Doch der nach einer halben Stunde für Gendronneau eingewechselte Thomas Mayer brachte vor der Pause den FCK wieder zurück. In Abschnitt zwei drängte Kirnbach dann mit mehr Spielanteilen auf den Ausgleich, doch es sollte nicht für einen Punkt reichen.
Tore: 0:1 Manegold (17.), 0:2 Adler (30.), 1:2 Mayer (42.).