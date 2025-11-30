Kreisliga A kompakt: Sieg des TGB Lahr fällt für Herbstmeisterschaft zu niedrig aus

Der TGB hat sich gegen Kippenheim souverän mit 2:0 durchgesetzt. Da jedoch Schiltach gleich 5:0 gewann, geht es nun als Tabellenzweiter in die Pause.
SV Kippenheim - TGB Lahr 0:2 (0:2). Durch zwei frühe Tore von Mike Gbajie blieb die Truppe von Christian Saban auch beim Derby in Kippenheim in der Spur. Allerdings war das 2:0 zu wenig, um Rang eins zu verteidigen. Natürlich spielten die beiden schnellen Tore dem favorisierten Gast in die Karten. Doch die Hausherren verkauften sich trotzdem gut. Der TGB hatte mehr Spielanteile und auch Chancen, doch die Kippenheimer versuchten immer wieder Nadelstiche zu setzen. im Angriff erwies sie der SVK aber als zu harmlos.
Tore: 0:1 Gbajie (1.), 0:2 Gbajie (7.).