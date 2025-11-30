Kreisliga A kompakt: Sieg des TGB Lahr fällt für Herbstmeisterschaft zu niedrig aus

Der TGB hat sich gegen Kippenheim souverän mit 2:0 durchgesetzt. Da jedoch Schiltach gleich 5:0 gewann, geht es nun als Tabellenzweiter in die Pause.

SV Kippenheim - TGB Lahr 0:2 (0:2). Durch zwei frühe Tore von Mike Gbajie blieb die Truppe von Christian Saban auch beim Derby in Kippenheim in der Spur. Allerdings war das 2:0 zu wenig, um Rang eins zu verteidigen. Natürlich spielten die beiden schnellen Tore dem favorisierten Gast in die Karten. Doch die Hausherren verkauften sich trotzdem gut. Der TGB hatte mehr Spielanteile und auch Chancen, doch die Kippenheimer versuchten immer wieder Nadelstiche zu setzen. im Angriff erwies sie der SVK aber als zu harmlos.

Tore: 0:1 Gbajie (1.), 0:2 Gbajie (7.).

SV Oberharmersbach - SC Kuhbach-Reichenbach 5:4 (2:3). Die Zuschauer der Begegnung kamen bei neun Toren voll auf ihre Kosten. Bereits der erste Angriff führte durch Kempf zum 1:0, doch Nico Weis glich schnell aus. Dann sorgte Maxi Huber wieder für die Führung der Gutmänner, ehe Jonas Baral und Antonio Schmerler das Halbzeitergebnis herstellten. Nach dem Seitenwechsel gelang es erneut Huber und Nock ihre Farben erneut nach vorne zu bringen. Wieder kam die Antwort der Gäste durch ihren Torjäger Dominik Undis. Dem danach eingewechselten Patrick Gutmann war es dann vorbehalten, für einen knappen Heimsieg zu sorgen.

Tore: 1:0 Kempf (1.), 1:1 Weis (28.), 2:1 Huber (38.), 2:2 Baral (42.), 2:3 Schmerler (45.+2), 3:3 Huber (54.), 4:3 Nock (66.), 4:4 Undis (69.), 5:4 Gutmann (85.).

SV Niederschopfheim II - FC Ohlsbach 3:3 (1:0). Unterm Strich gesehen geht die Punkteteilung zwischen der Niederschopfheimer Reserve und dem FC Ohlsbach in Ordnung. Pech war es für die Wußler-Elf, dass man noch in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen musste. Halbzeit eins verlief mit leichten Vorteilen der gastgebenden Blau-Weißen, belegt mit dem 1:0 durch Yannick Götz. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste dann immer besser ins Spiel, glichen folgerichtig aus, um dann aber nochmals in Rückstand zu geraten. Die Moral des FC Ohlsbach stimmte wie immer. Doch die erneute Führung der Roten wurde nicht über die Ziellinie gebracht.

Tore: 1:0 Götz (21.), 1:1 Kaspar (63.), 2:1 Weschle (73.), 2:2 Kaspar (78.), 2:3 Pockrandt (86.), 3:3 Feisst (90.+4).

SV Hausach - DJK Welschensteinach 3:1 (2:1). Die Rot-Weißen sorgten am Samstag im eigenen Wohnzimmer dafür, dass die Grün-Weißen aus Welschensteinach nach dem Gewinn von sieben Punkten aus drei Spielen mit einer Niederlage in die Winterpause gehen müssen. Nach gut zwanzig Minuten nutzte Manuel Buchholz ein an ihm verursachten Foulelfmeter zur Führung, die aber nur kurz Bestand hatte, denn Miguel Kopf nutzte einen Ballverlust der Hausherren zum Ausgleich. Durch ein Eigentor geriet die DJK noch vor der Pause erneut in Rückstand. Den späten Schlusspunkt setzte dann Fabio Schmidt.

Tore: 1:0 Buchholz (23./FE), 1:1 Kopf (31.), 2:1 Göppert (39./ET), 3:1 Schmidt (83.).

FV Biberach - SV Ortenberg 2:0 (0:0). Nach vier sieglosen Spielen durfte sich auch mal wieder der FV Biberach über einen Erfolg freuen. Max Totzke und Nico Schlieter trafen nach rund 75 Minuten innerhalb von 120 Sekunden und sorgten damit dafür, dass der FCB als Tabellendritter in die Winterpause geht. Zunächst neutralisierten sich beide Mannschaften. Nach dem Seitenwechsel gab es zunächst weiter ein verteiltes Spiel. Doch dann änderte sich das Bild. Die Hausherren brachen durch Max Totzke den Bann.

Tore: 1:0 Totzke (74.), 2:0 Schlieter (75.).

FC Kirnbach - FC Ottenheim 7:1 (3:1). Der FCK kam gegen das Kellerkind aus Ottenheim zu einem in der Höhe verdienten Heimerfolg. Am Ende gaben sich die Mannen von Raphael Leukel mit sieben Treffern zufrieden. Ein kleiner Schönheitsfehler war der Gegentreffer zum 1:3. Die Hausherren hatten alles im Griff und lagen nach zehn Spielminuten schon mit 3:0 in Front. Dann plätscherte das Geschehen so vor sich hin. Die einen konnten nicht, die anderen wollten nicht. Nach Seitenwechsel wurde Kirnbach dann wieder effektiver und Esslinger und Moser legten in Kürze doppelt nach.

Tore: 1:0 Göpferich (3.), 2:0 Göpferich (5.), 3:0 Moser (10.), 3:1 Steiner (37.), 4:1 Esslinger (46.), 5:1 Moser (48.), 6:1 Göpferich (78.), 7:1 Mayer (83).

SC Kappel - SC Orschweier 1:2 (0:1). Am letzen Vorrundenspieltag gelang dem SC Orschweier beim Derby in Kappel überraschend der erste Saisonsieg. Auf dem schwer bespielbaren Boden war oftmals dem Zufall Tür und Tor geöffnet. Die Gäste erkämpften sich mit viel Einsatz die Führung. Nach der Pause bäumten sich dann die Rot-Weißen auf. Das Engagement wurde auch mit dem Ausgleich belohnt. Jetzt warteten alle auf die Kappler Führung. Doch die gelang den Gästen durch Sebastian Maier.

Tore: 0:1 Medic (45.+5/ET), 1:1 Bologna (81.), 1:2 Maier (90.+7.).

SpVgg Schiltach - SV Berghaupten 5:0 (2:0). Schiltach schnappte am letzten Vorrundenspieltag dem TGB Lahr noch den Titel des Halbzeitmeisters weg. Mit einem 5:0 daheim gegen die Elf aus Berghaupten schaffte es die Eisensteck-Truppe mit mit dem TGB in der Tordifferenz gleichzuziehen und geht aufgrund der mehr erzielten Tore als Primus in die Winterpause. Der SV Berghaupten kämpfte immerhin aufopferungsvoll bis zum bitteren Ende.

Tore: 1:0 Harter (19.), 2:0 Gürkan (30.), 3:0 Harter (57.), 4:0 Manegold (66.), 5:0 Harter (87.).