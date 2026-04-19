Kreisliga A in der Übersicht: FC Ottenheim wittert im Abstiegskampf wieder Morgenluft

SC Kuhbach-Reichenbach - DJK Welschensteinach 1:2 (0:1). Am Freitagabend war das Glück auch mal auf der DJK-Seite. Beide Teams begannen verhalten, doch nach gut zwanzig Minuten brachte Nicolai Beha den Gast in Führung. Nach dem Seitenwechsel spielte nur noch die Heimelf. Welschensteinach verteidigte das 1:0 mit Mann und Maus, musste aber nach einer Stunde den Ausgleich durch Undis hinnehmen. Die DJK legte per Konter durch Miguel Kopf schon bald ein zweites Mal vor. In der Schlussphase war dann Fortuna eine Welschensteinacherin.

Tore: 0:1 Beha (22.), 1:1 Undis (57.), 1:2 Kopf (67.).

SV Ortenberg - FC Ohlsbach 0:5 (0:2). Die Aufsteiger aus Ortenberg und Ohlsbach mussten sich zuletzt beide gegen die Spitzenteams aus Schiltach und Lahr geschlagen geben und wollten nun beide wieder an erfolgreichere Zeiten anknüpfen. Dass die Truppe von Patrick Wußler den Weißen Sonntag mit einem Fünferpack beschließen würde, hatten sicher nicht viele erwartet. Nach sieben Minuten meldeten sich die Gäste durch Rouven Kaspar erstmals zu Wort und eine Zeigerumdrehung später traf Pockrandt. Danach kamen die Hausherren zusehens besser zurecht, kamen aber nicht zum Tor. Ein Doppelpack nach einer Stunde durch Stöhr und Kaspar entschied das Spiel.

Tore: 0:1 Kaspar (7.), 0:2 Pockrandt (8.), 0:3 Stöhr (63.), 0:4 Kaspar (68.), 0:5 Wußler (73.).

FC Kirnbach - FV Biberach 2:6 (2:1). Der FCK bezog die erste Heimniederlage der Saison. Zwei Treffer durch Bühler und Leukel unterstrichen den guten Beginn. Doch dann spielte sich der Gast so allmählich ein und kam noch vor der Pause auf 1:2 heran. Nach dem Seitenwechsel erlebten die Zuschauer eine voll aufdrehende Biberacher Mannschaft. Die Mannen um Nico Schlieter wollten sichtlich die jüngsten Ergebnisse vergessen machen und suchten mit jedem Angriff eine Lücke im Kirnbacher Abwehrverbund. Die Chancen wurden konsequent ausgenutzt.

Tore: 1:0 Bühler (13.), 2:0 Leukel (21.), 2:1 Hartnet (29.), 2:2 Moser (56.), 2:3 Schlieter (58.), 2:4 Walter (66.), 2:5 Hartnet (76.), 2:6 Schlieter (81.).

SV Oberharmersbach - SV Kippenheim 1:1 (1:1). Keinen Sieger gab es in Oberharmersbach. Der Tabellendritte musste sich gegen den SV aus Kippenheim mit einem 1:1 zufrieden geben, behauptete aber dennoch den dritten Rang. Die Besuche sahen eine über die gesamte Distanz gesehen recht ausgeglichene Begegnung, die recht vielversprechend begann: Tor Nummer eins fiel bereits nach drei Zeigerumdrehungen und nach weiteren zwei gab Kippenheim durch Herzog schon die richtige Antwort. In der Folge versuchten beide Teams den entscheidenden zweiten Treffer. In der Schlussphase bot sich Hüben wie Drüben die Chance zum Sieg. Der blieb jedoch beiden verwehrt.

Tore: 1:0 Gutmann (3.), 1:1 Herzog (12.).

SC Kappel - SV Hausach 3:2 (2:2). Nach neunzig Minuten musste der SC Kappel von einem glücklichen Sieg sprechen. Die Gäste aus Hausach hätten zumindest einen Punkt verdient gehabt. Gästetrainer Beck fand als erstes die Lücke in der Kappler Defensive und brachte seine Farben in Front. Doch Bologna bügelte das Missgeschick per Strafstoß aus. Dann traf zu allem Übel auch noch Dominik Hesse ins eigene Tor. Doch der Unglücksrabe bügelte seine Fehler gleich wieder mit dem Ausgleich aus. Danach folgte eine recht ausgeglichene Phase mit dem besseren Ende für Kappel. Osmanovic traf nach 78 Minuten für die Hausherren zum dritten Mal ins Schwarze.

Tore: 0:1 Vetter (21.), 1:1 Bologna (35./FE), 2:1 Hesse (40./ET), 2:2 Hesse (44.), 3:2 Osmanovic (78.).

SC Orschweier - FC Ottenheim 1:2 (1:1). Im Kellerderby der Liga trafen das Schlusslicht Orschweier und der Vorletzte aus Ottenheim aufeinander. Es war kein Leckerbissen, aber das konnte man aufgrund der Tabellenstände auch nicht erwarten. Ottenheim wollte natürlich alle drei Punkte. Zwei Strafstöße, einen für den SCO und einen für die Gäste, sorgten für einen 1:1-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel war es erneut eine recht ausgeglichene Begegnung. Es wurde jedem klar, dass die Elf, die zum zweiten Male einlochen würde, am Ende alle Lorbeeren ernten würde. Das war am Ende der FC Ottenheim. Tore: 1:0 Metzger (41./FE), 1:1 Schreiber (42./FE), 1:2 Walter (90.+4).

SV Berghaupten - TGB Lahr 2:4 (0:1). Der SV Berghaupten hatte daheim gegen die TGB aus Lahr eine schwierige Aufgabe vor der Brust. Zwar ging der Favorit bereits früh in Führung und behielt diesen knappen Vorsprung auch 45 Minuten lang. Nach der Pause aber antwortete der SVB durch Benz mit dem Ausgleichstreffer und ging sogar durch einen von Bayer getretenen Strafstoß in Führung. Nach diesem Rückstand wurden die Gäste sichtlich nervös. Hätte Berghaupten einen weiteren Treffer nachgelegt, hätte die TGB gewackelt. Doch der Gast zog in der Folge wieder sein gewohntes Spiel auf und gewann. Tore: 0:1 Cantürk (5.), 1:1 Benz (50.), 2:1 Bayer (53./FE), 2:2 Cantürk (55./FE), 2:3 Akman (65.), 2:4 Gbajie (69.).

SpVgg Schiltach - SV Niederschopfheim II 2:2 (0:1). Lange Gesichter gab es im Stadion der SpVgg Schiltach. Die bislang mit der TGB punktgleich führende Elf musste sich nach einer schwachen Vorstellung im eigenen Wohnzimmer vom Außenseiter Niederschopfheim einen Punkt stehlen lassen. Die Kinzigtäler brachten einfach ihr gewohntes Spiel nicht auf die Reihe. Viele kleine Mängel prägten das Spiel der Hausherren.

Tore: 0:1 Geiler (29.), 0:2 Casiero (76.), 1:2 Schmidt (83.), 2:2 Manegold (87.).