Kreisliga A in der Übersicht: FC Ottenheim wittert im Abstiegskampf wieder Morgenluft

Das Kellerduell gegen Orschweier war in der Kreisliga A Süd eine enge Angelegenheit. Schließlich bezwangen die Schwanauer das Schlusslicht jedoch.
SC Kuhbach-Reichenbach - DJK Welschensteinach 1:2 (0:1). Am Freitagabend war das Glück auch mal auf der DJK-Seite. Beide Teams begannen verhalten, doch nach gut zwanzig Minuten brachte Nicolai Beha den Gast in Führung. Nach dem Seitenwechsel spielte nur noch die Heimelf. Welschensteinach verteidigte das 1:0 mit Mann und Maus, musste aber nach einer Stunde den Ausgleich durch Undis hinnehmen. Die DJK legte per Konter durch Miguel Kopf schon bald ein zweites Mal vor. In der Schlussphase war dann Fortuna eine Welschensteinacherin.
Tore: 0:1 Beha (22.), 1:1 Undis (57.), 1:2 Kopf (67.).