Kreisliga A im Überblick: TGB Lahr ringt Vorstädter erst in der Nachspielzeit nieder

FC Ohlsbach - SV Berghaupten 0:1 (0:0). Die Elf von Serkan Nezirov sicherte mit einem knappen Auswärtssieg beim Tabellennachbarn in Ohlsbach den fünften Rang. Es war eine bittere Niederlage für die Mannen von Patrick Wußler, fiel doch der Treffer des Tages in der Nachspielzeit. Yannik Kienzle war der Torschütze des goldenen Treffers für den SVB. Die Hausherren hätten mit etwas Glück schon frühzeitig die Zeichen auf ein erfolgreiches Heimspiel setzen können. Doch sie scheiterten am besten Spieler des Tages, dem überragenden Torhüter der Gäste Daniel Künstle. Die zweite Hälfte verlief dann zunehmend offener.

Tor: 0:1 Kienzle (88.).

SV Oberharmersbach - SV Hausach 3:1 (0:1). Der gastgebende SVO bleibt weiter in der Spur. Die ersten 45 Minuten verliefen sehr ausgeglichen. Nach dem frühen Führungstor des SVH gab es ein leichtes Plus für die Gäste. In Durchgang zwei gelang den jetzt stärker werdenden Hausherren durch Max Huber der Ausgleich und zehn Minuten später Spielertrainer Patrick Gutmann nach einer Ecke sogar die Führung. Die Schlussviertelstunde gehörte den Gästen. SCO-Torhüter Steffen Till zeichnete sich bei guten Möglichkeiten von Wille, Cisse und Hesse aus.

Tore: 0:1 Mangoufis (6.), 1:1 Huber (56.), 2:1 Gutmann (66.), 3:1 Kornmayer (90.+4).

TGB Lahr - SC Kuhbach-Reichenbach 4:2 (1:1). Der Favorit wurde zwar seiner Rolle gerecht, doch der Außenseiter aus der Lahrer Vorstadt verkaufte sich sehr teuer. Einige Spieler der TGB Lahr nahmen das Heimspiel auf die leichte Schulter. So gelang dem Gast durch Undis die Führung. Der beste Spieler auf dem Platz, Lar Szkibick, glich zwar aus, aber auch danach kehrte keine Ruhe beim Spitzenreiter ein. Es dauerte bis in die Mitte des zweiten Abschnitts, als die Lahrer dann erstmals in Führung gingen. Doch postwendend glich Undis wieder aus. Und so dauerte es bis in die Nachspielzeit, bis die Saban-Elf durch zwei Treffer die volle Ernte einfuhr.

Tore: 0:1 Undis (17.), 1:1 Szkibick (24.), 2:1 Szkibick (71.), 2:2 Undis (78.), 3:2 Szkibick (90.+6/FE), 4:2 Cantürk (90.+7).

DJK Welschensteinach - SC Orschweier 7:2 (4:0). Das Schlusslicht unterlag der DJK in Welschensteinach glatt. Die Begegnung war bereits nach weniger als einer halben Stunde entschieden. Nach dem Auftakt durch Beha nach drei Minuten sattelte Arian Steiner einen Hattrick nach, so dass es nach 25 Minuten schon 4:0 für den gastgebenden Favoriten stand. Mit dem Sieg kletterten die Kinzigtäler in den einstelligen Tabellenbereich.

Tore: 1:0 Beha (3.), 2:0 Steiner (7.), 3:0 Steiner (9.), 4:0 Steiner (25./FE), 4:1 Metzger (41.), 5:1 Kopf (54.), 6:1 Beha (57.), 6:2 Schmidt (82.), 7:3 Steiner (84.).

FV Biberach - FC Ottenheim 1:5 (0:3). Der FV Biberach enttäuschte vor eigener Kulisse und sah gegen den Abstiegskandidaten aus Ottenheim kein Land. Nach knapp einer halben Stunde eröffnete Hamm den Torreigen und vier Minuten später erhöhte Krieg auf 2:0. Schreiber legte noch ein Tor drauf. Biberach steigerte sich zwar nach dem Seitenwechsel, doch es blieb vieles Stückwerk.

Tore: 0:1 Hamm (26.), 0:2 Krieg (30.), 0:3 Schreiber (45.+3), 0:4 Weide (66.), 1:4 Moser (79.), 1:5 Weide (90.+7).

FC Kirnbach - SC Kappel 2:4 (2:2). Der FC Kirnbach musste vor eigenem Anhang die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Die Erfolgsserie der Gäste vom Rhein hielt dagegen an. Bühler sorgte nach zehn Minuten für die Führung. Doch dann trat der Neuzugang des SCK, Lakatos-Lengyel, erstmals ins Rampenlicht – und das gleich doppelt. Nach der Pause gab es wieder einen besseren Start für die Hausherren mit dem 2:2 durch Göpferichs Foulelfmeter. Doch damit hatten die Hausherren ihr Pulver verschossen. Yasin Ilhan brachte nach gut einer Stunde seine Farben erneut in Front und den Schlusspunkt setzte dann in der Nachspielzeit erneut Lakatos-Lengyel.

Tore: 1:0 Bühler (10.), 1:1 Lakatos-Lengyel (11.), 1:2 Lakatos-Lengyel (20.), 2:2 Göpferich (51./FE), 2:3 Y. Ilan (63.), 2:4 Lakatos-Lengyel (90.+5.).

SV Kippenheim - SpVgg Schiltach 1:4 (1:2). Schiltach kehrte in Kippenheim wieder in die Erfolgsspur zurück und nahm bei den Schwarz-Weißen alle drei Punkte mit auf die Heimreise. Nach gut zehn Minuten traf Schmidt zum 1:0 und es dauerte auch nicht lange, bis Engelberg mit dem 2:0 für einen verdienten Vorsprung sorgte. Doch ganz so ohne Tor wollte sich der SV Kippenheim nicht geschlagen eben. Kiesel verkürzte nach gut einer halben Stunde auf 1:2. Aber auch nach der Halbzeitpause hatten die Gäste den besseren Start.

Tore: 0:1 Schmidt (12.), 0:2 Engelberg (15.), 1:2 Kiesel (35.), 1:3 Fix (60.), 1:4 Gürkan (72.).

SV Niederschopfheim II - SV Ortenberg 4:1 (0:1). Die Reserve des SV Niederschopfheim gewann zwar die Heimpartie gegen den SV Ortenberg, doch eine Halbzeit lang sah es nicht unbedingt nach einem Heimsieg aus. Die Gäste waren im ersten Abschnitt ebenbürtig. Doch nach dem Seitenwechsel rafften sich die Hausherren immer mehr auf und Geilers Ausgleichstreffer war der richtig Wachmacher. Jetzt kamen die Blauen immer besser in Fahrt und Seger sorgte für eine knappe Führung. Zwei Minuten später legte Götz dann den dritten SVN-Treffer nach.

Tore: 0:1 Benamar (45.), 1:1 Geiler (54.), 2:1 Seger (58.), 3:1 Götz (60.), 4:1 Zanoni (88.).