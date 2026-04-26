Kreisliga A im Überblick: TGB Lahr ringt Vorstädter erst in der Nachspielzeit nieder

Im Derby zwischen den Kickern aus Mietersheim und Kuhbach-Reichenbach war vieles geboten. Der Primus schlug spät durch Szkibick und Cantürk zu.
FC Ohlsbach - SV Berghaupten 0:1 (0:0). Die Elf von Serkan Nezirov sicherte mit einem knappen Auswärtssieg beim Tabellennachbarn in Ohlsbach den fünften Rang. Es war eine bittere Niederlage für die Mannen von Patrick Wußler, fiel doch der Treffer des Tages in der Nachspielzeit. Yannik Kienzle war der Torschütze des goldenen Treffers für den SVB. Die Hausherren hätten mit etwas Glück schon frühzeitig die Zeichen auf ein erfolgreiches Heimspiel setzen können. Doch sie scheiterten am besten Spieler des Tages, dem überragenden Torhüter der Gäste Daniel Künstle. Die zweite Hälfte verlief dann zunehmend offener.
Tor: 0:1 Kienzle (88.).