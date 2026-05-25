Kreisliga A im Überblick: TGB Lahr hält ihren Vorsprung dank eines goldenen Tores

In Biberach musste sich der Spitzenreiter der Kreisliga A Süd gegen viel Widerstand behaupten. Der Treffer von Lars Szkibick reichte für den wichtigen Dreier.
FC Kirnbach - SV Berghaupten 4:0 (2:0 ). Das Ergebnis täuscht etwas über den wahren Spielverlauf hinweg. Die Hausherren waren sehr effektiv. Zwei Pfostenschüsse der Gäste sorgten für Gefahr. Berghaupten hätte treffen müssen, doch Moser brachte die Hausherren in Führung und nach gut einer halben Stunde legte dann Jan Buchholz das 2:0 nach. Auch nach dem Seitenwechsel war es eine recht ausgeglichene Begegnung, aber wieder mit der besseren Ausbeute für die Leukel-Elf. Erneut Moser sorgte für das 3:0 und Majd Keshi setzte noch ein Tor drauf.
Tore: 1:0 Moser (12.), 2:0 Buchholz (37.), 3:0 Moser (59.), 4:0 Keshi (74.).