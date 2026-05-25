Kreisliga A im Überblick: TGB Lahr hält ihren Vorsprung dank eines goldenen Tores

FC Kirnbach - SV Berghaupten 4:0 (2:0 ). Das Ergebnis täuscht etwas über den wahren Spielverlauf hinweg. Die Hausherren waren sehr effektiv. Zwei Pfostenschüsse der Gäste sorgten für Gefahr. Berghaupten hätte treffen müssen, doch Moser brachte die Hausherren in Führung und nach gut einer halben Stunde legte dann Jan Buchholz das 2:0 nach. Auch nach dem Seitenwechsel war es eine recht ausgeglichene Begegnung, aber wieder mit der besseren Ausbeute für die Leukel-Elf. Erneut Moser sorgte für das 3:0 und Majd Keshi setzte noch ein Tor drauf.

Tore: 1:0 Moser (12.), 2:0 Buchholz (37.), 3:0 Moser (59.), 4:0 Keshi (74.).

SV Hausach - SC Kuhbach-Reichenbach 5:1 (2:1). Durch den glatten 5:1-Heimerfolg des SV Hausach im eigenen Wohnzimmer gegen den Tabellenvorletzten aus Reichenbach dürften die Kinzigtäler so ziemlich durch sein und mit dem Abstieg nichts mehr am Hut haben. Nach zehn Spielminuten legte Fuchs mit seinem Treffer den Grundstein zum später auch in der Höhe verdienten Heimerfolg. Die Gäste glichen durch Unis bald aus, doch Coach Marco Vetter sorgte mit seinem ersten Treffer für den Pausenstand. Er setzte die Höhepunkte des SVH in Durchgang zwei auch mit dem 3:1 fort. Damit war den insgesamt gesehen schwachen Gästen, die sich anscheinend mit dem Abstieg abgefunden haben, endgültig der Stecker gezogen. Für das Endergebnis sorgte danach Fynn Franke.

Tore: 1:0 Fuchs (10.), 1:1 Unis (26.), 2:1 Vetter (40.), 3:1 Vetter (68.), 4:1 Franke (87.), 5:1 Franke (90.).

SV Kippenheim - SC Orschweier 4:5 (2:1). Der SC Orschweier durfte sich zwar in Kippenheim über einen Sieg freuen, am Gang in die Kreisliga B ändert sich aber nichts. Den besseren Start bei zwei verschieden laufenden Halbzeiten hatte der SVK, der schon recht früh in Führung ging. Jakob Schmidt antwortete nach einer halben Stunde zwar, doch mit dem Pausenpfiff traf Mösch zum 2:1. Als Mousa mit dem ersten Angriff nach dem Seitenwechsel erhöhte, schien der Favorit auf einem guten Weg. Doch die Gäste hielten dagegen und Bartelt stellte den Anschluss her. Schmidt glich mit seinem zweiten Treffer aus und nach Metzgers Doppelpack lagen auf einmal die Gäste vorne. Kippenheims Anschlusstreffer kam zu spät.

Tore: 1:0 Krause (6.), 1:1 Schmidt (36.), 2:1 Mösch (45.), 3:1 Mousa (46.), 3:2 Bartelt (52.), 3:3 Schmidt (56.), 3:4 Metzger (77.), 3:5 Metzger (84.), 4:5 Mösch (90.+1).

FC Ottenheim - SV Niederschopfheim II 1:1 (1:0). Mit einem Remis wahrte der FC Ottenheim die Chance, doch noch dem Abstieg zu entgehen. Die Zuschauer sahen eine sich durchweg engagierte Heimelf, wenngleich die Gäste spielerisch gesehen im Vorteil waren. Nach einer halben Stunde brachte Marc Walter den FCO durch einen verwandelten Foulelfmeter in Führung und es schien gut für die Hausherren zu laufen. Doch im Verlauf der zweiten Hälfte war immer mehr zu spüren, dass sich die Gäste mit diesem Ergebnis nicht zufriedengaben. So war abzusehen, dass nicht alle drei Punkte in Ottenheim bleiben würden. Martin Weschle traf zum 1:1.

Tore: 1:0 Walter (30./FE), 1:1 Weschle (75.).

FC Ohlsbach - DJK Welschensteinach 3:3 (2:1). Keinen Sieger gab es beim Treffen zwischen dem gastgebenden FC Ohlsbach und der DJK aus Welschensteinach. Beide Teams lieferten sich trotz der hohen Temperaturen einen tollen Kampf. Die Hausherren hatten durchweg ein leichtes Plus zu verzeichnen und gingen auch zweimal in Führung. Als erstes traf Justin Pockrandt für den FCO. Benz legte kurz vor der Pausen nach, ehe Neuhaus seine Spielkameraden mit den Anschlusstreffer im Rennen hielt. Als Kopf nach einer Stunde zum Ausgleich traf, war die DJK noch besser im Rennen, aber Lennox Kaspar ließ nur eine Viertelstunde danach mit dem 3:1 seine Kameraden wieder jubeln. Die DJK hielt nach dem 3:2 weiterhin dagegen und wurde durch Steiners Ausgleich belohnt.

Tore: 1:0 Pockrandt (13.), 2:0 T. Benz (41.), 2:1 Neuhaus (44.), 2:2 Kopf (60.), 3:2 Kaspar (75.), 3:3 Steiner (88.).

FV Biberach - TGB Lahr 0:1 (0:0). Die TGB Lahr verteidigte mit dem knappsten aller Ergebnisse in Biberach die führende Position und ist dem Ziel direkter Aufstieg wieder ein Stück nähergekommen. Die Zuschauer sahen keinen großen Unterschied. Was den Gästen etwas mehr zuzuschreiben war, ist die leichte spielerische Überlegenheit. Doch was gesagt werden darf, ist, dass sich der FV Biberach gegen den Spitzenreiter sehr gut verkaufte. Doch am Ende gewannen die etwas besseren und vor allem clevereren Gäste aus Lahr.

Tor: 0:1 Szkibick (48.).

SV Oberharmersbach - SpVgg Schiltach 1:4 (0:1). Die SpVgg aus Schiltach kam beim Gastspiel in Oberharmersbach ungeschoren davon und bleibt dem aktuell mit zwei Punkten führenden Primus weiter auf den Fersen. Es bleibt festzuhalten, dass das Ergebnis eindeutig zu hoch ausfiel. Während die Eisensteck-Männer mit ihren Möglichkeiten effektiver umgingen, zeigte sich der SVO einfach zu harmlos. Mit spielentscheidend war das 2:0 kurz nach dem Seitenwechsel durch Lauri Harter, denn nur kurze Zeit später legte Bleile das dritte Tor nach. Der Anschlusstreffer durch Max Huber fiel dann nicht mehr arg ins Gewicht.

Tore: 0:1 Harter (15.), 0:2 Harter (47.), 0:3 Bleile (55.), 1:3 Huber (63.), 1:4 Manegold (68.).

SC Kappel - SV Ortenberg 4:5 (0:3). In einem torreichen Treffen setze sich der Gast aus Ortenberg gegen die gastgebenden Rot-Weißen knapp durch. Die Hausherren begannen zwar gut, doch das erste Tor erzielten nach einer Viertelstunde die Gäste durch Siegmund. Kappel war danach zwar weiter dran, doch auch der nächste doppelte Einschlag gehörte den Gästen. Als nach dem Seitenwechsel der SCK die Schlagzahl erhöhte, lief man in einen weiteren Konter und Keck erhöhte auf 4:0. Kappel mobilisierte danach nochmals seine Kräfte und es wurde sehr torreich.

Tore: 0:1 Siegmund (15.), 0:2 Chahrour (33.), 0:3 Chahrour (39.), 0:4 Keck (53.), 1:4 Osmanovic (59.), 1:5 Spinner (80.), 2:5 Ilkhan (72./FE), 3:5 Rottler (78.), 4:5 Bell (90.+6.).