Kreisliga A im Überblick: FC Ottenheim verspielt die Punkteteilung noch ganz spät

SC Kuhbach-Reichenbach - SV Kippenheim 1:0 (1:0). Es war ein wichtiger Sieg für die weiterhin abstiegsbedrohten Lahrer Vorstädter. In Halbzeit eins sahen die Besucher eine ziemlich ausgeglichene Partie. Die Hausherren standen in der Defensive recht gut und erlaubten dem Gast nur zwei gute Möglichkeiten. Fast zeitgleich mit dem Pausenpfiff fiel dann durch Dennis Lutz das 1:0. Es sollte der einzige Treffer bleiben, denn auch nach dem Seitenwechsel agierten beide Teams auf Augenhöhe. Viele zwingende Torchancen gab es nicht zu notieren.

Tor: 1:0 Lutz (45.).

SV Oberharmersbach - FV Biberach 1:2 (0:1). Unterm Strich gesehen ist aus Oberharmersbach von einem verdienten Auswärtssieg des FVB zu berichten. In der ersten halben Stunde gab es leichte Vorteile für die Gäste. Dies unterstrich Spielertrainer Nico Schlieter durch den verdienten Führungstreffer. Nachdem sich der Sekundenzeiger nach dem Seitenwechsel drei Mal um das Ziffernblatt gedreht hatte, schlugen die Gäste durch Max Totzke ein zweites Mal zu. Doch dieser Vorsprung hielt nicht lange, denn nur weitere fünf Minuten später antwortete Max Huber mit dem Anschlusstreffer. Den Hausherren – im Angriff einfach zu harmlos – blieb der mögliche Ausgleichstreffer versagt.

Tore: 0:1 Schlieter (38.), 0:2 Totzke (48.). 1:2 Huber (52.).

SV Berghaupten - SV Hausach 2:7 (1:4). Die Hausherren begannen sehr sehr verhalten, was die Gäste auch bald merkten. Dementsprechend nutzten Hesse und Vetter die Freiräume der Gäste zur Führung. Saliov antwortete zwar für den SVB nochmals, doch Vetter und Buchholz sorgten für den Halbzeitstand. Die ersten 45 Minuten gingen klar an die Gäste. Nach der Pause steigerte sich der SVB etwas, doch Hausach ließ sich auch nach dem zweiten Tor des SVB nicht verunsichern und darf nun etwas aufatmen.

Tore: 0:1 Hesse (10.), 0:2 Vetter (14.), 1:2 Saliov (19.), 1:3 Vetter (25.), 1:4 Buchholz (38.), 1:5 Vetter (54.), 2:5 Bayer (58.), 2:6 Fuchs (73.), 2:7 Vetter (84.).

SV Ortenberg - FC Kirnbach 0:1 (0:1). Der FC Kirnbach zeigte sich nach der Niederlage gegen Schiltach auch in Ortenberg von der besseren Seite und nahm durch einen Treffer von Dennis Moser alle drei Punkte mit auf die Heimreise. Der SV Ortenberg wollte unbedingt punkten, denn die Armbruster-Mannen haben noch nicht ganz alle Schäfchen im Trockenen. Doch für den ersten Höhepunkt sorgten die Gäste, die eine Lücke in der nicht unbedingt ganz sattelfesten Abwehr fanden. Im weiteren Verlauf gab es seitens des SV Ortenberg immer wieder der Versuch, zurückzukommen, doch der Ausgleich wollte einfach nicht gelingen.

Tor: 0:1 Moser (25.).

SpVgg Schiltach - SC Kappel 4:1 (0:1). In den ersten 45 Minuten sahen die Zuschauer eine schlechte Heimelf. Die Eisensteck-Männer fanden einfach nicht wie gewohnt in die Partie und die Gäste gingen durch einen Abstauber von Janosch Bologna in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer dann wieder eine andere Schiltacher Mannschaft. Nach einer Stunde glich Daniel Schmieder aus und fünf Minuten später drehte Lauri Harter mit dem 2:1 das Ergebnis. Jetzt kam das Spiel des Tabellenzweiten endlich wie gewohnt ins Rollen. Manegold traf dann aus gut zwanzig Meter zum 3:1 und Finn Harter sorgte für das 4:1.

Tore: 0:1 Bologna (24.), 1:1 Schmieder (60.), 2:1 Harter (65.), 3:1 Manegold (77.), 4:1 Harter (87.).

DJK Welschensteinach - TGB Lahr 3:6 (2:4). Der Spitzenreiter gab sich in Welschensteinach die Ehre und verabschiedete sich wie erwartet mit allen Punkten. Während der Gast durch den glatten 6:3-Sieg seine Aufstiegsambitionen wahrte, ging das Duell der beiden Top-Torjäger der Liga, Gbajie und Steiner, unentschieden aus. Die gastgebende DJK leistete sich zu viele Abspielfehler und die TGB nutzte die dadurch entstandenen Freiräume eiskalt aus.

Tore: 0:1 Gbajie (10.), 0:2 Gbajie (16.), 1:2 Steiner (27.), 1:3 Kraut (40.), 1:4 Gbajie (44.), 2:4 Steiner (45.), 2:5 Eldiven (52.), 3:5 Steiner (77.), 3:6 Cantürk (79.).

FC Ottenheim - FC Ohlsbach 2:3 (0:0). In Ottenheim gab es nach Abpfiff der Begegnung gegen Ohlsbach lange Gesichter. Die Riedelf ließ sich in der Schlussphase nach dem 2:2 doch noch einen Punkt nehmen. Nach torloser erster Hälfte nahm sich Basler gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit ein Herz und markierte das 0:1. Per Strafstoß glich Ziegler nach weniger als zehn Minuten aus. Auch die erneute Gästeführung durch Pockrandt wurde noch beantwortet. Doch das gelang dann kein drittes Mal.

Tore: 0:1 Basler (47.), 1:1 Ziegler (54./FE), 1:2 Pockrandt (80.), 2:2 Pauli (82.), 2:3 Pockrandt (90.+4).

SC Orschweier - SV Niederschopfheim II 1:1 (0:0). Eine alles in allem gerechte Punkteteilung ist aus Orschweier zu vermelden. In Halbzeit eins erspielten sich die Gäste leichte Vorteile und hatten Pech, dass nach einem Lattenschuss der Ball hinter der Linie aufsprang, der Unparteiische aber nicht auf Tor entschied. Danach sah es lange Zeit so aus, als könnte der SCO den dritten Saisonsieg landen. Doch in der Schlussphase kamen die Gäste verdientermaßen durch Weschle zurück.

Tore: 1:0 Husch (61./ET), 1:1 Weschle (89.).