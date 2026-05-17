Kreisliga A im Überblick: FC Ottenheim verspielt die Punkteteilung noch ganz spät

Die Kicker aus Schwanau mussten in der Nachspielzeit gegen Ohlsbach den Treffer zum 2:3 hinnehmen. Der Befreiungsschlag blieb damit aus.
SC Kuhbach-Reichenbach - SV Kippenheim 1:0 (1:0). Es war ein wichtiger Sieg für die weiterhin abstiegsbedrohten Lahrer Vorstädter. In Halbzeit eins sahen die Besucher eine ziemlich ausgeglichene Partie. Die Hausherren standen in der Defensive recht gut und erlaubten dem Gast nur zwei gute Möglichkeiten. Fast zeitgleich mit dem Pausenpfiff fiel dann durch Dennis Lutz das 1:0. Es sollte der einzige Treffer bleiben, denn auch nach dem Seitenwechsel agierten beide Teams auf Augenhöhe. Viele zwingende Torchancen gab es nicht zu notieren.
Tor: 1:0 Lutz (45.).