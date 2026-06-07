Kreisliga A: Hirschfeld wird zum „Meistermacher“

Mit dem 18. Sieg in Folge sichert sich die SG Zimmern II/Horgen am letzten Spieltag im „Finale“ beim Verfolger SG Böhringen/Dietingen den Meistertitel.
SG Böhringen/Dietingen – SG Zimmern II/Horgen 0:1 (0:0). Es war alles angerichtet auf dem Dietinger Sportplatz mit dem perfekten Händchen für ein großes Saisonfinale vor den Augen von Bezirksspielleiter Markus Aberle: Der Sieger steigt auf – der Sieger heißt Zimmern II/Horgen. Fast standesgemäß mit einem Zu Null-Sieg tütete die Elf von Trainer Christop Müller und Co-Trainer Thomas Hempel den Wiederaufstieg nach zwei Jahren ein.