Kreisliga A: Hirschfeld wird zum „Meistermacher“

SG Böhringen/Dietingen – SG Zimmern II/Horgen 0:1 (0:0). Es war alles angerichtet auf dem Dietinger Sportplatz mit dem perfekten Händchen für ein großes Saisonfinale vor den Augen von Bezirksspielleiter Markus Aberle: Der Sieger steigt auf – der Sieger heißt Zimmern II/Horgen. Fast standesgemäß mit einem Zu Null-Sieg tütete die Elf von Trainer Christop Müller und Co-Trainer Thomas Hempel den Wiederaufstieg nach zwei Jahren ein.

Tor des Tages fällt in der 56. Minute Matchwinner und Meistermacher war Ron Hirschfeld. In einer spannenden und bis zum Ende offenen Partie sorgte er in der 56. Minute für den entscheidenden Treffer. Dieses 1:0 setzte so um 16.45 Uhr am Samstag Nachmittag den eigenen Anhang in Feiervorfreude. Die Hausherren dagegen unter Zugzwang. Sie brauchten jetzt zwei Tore um die Gäste noch abzufangen. Denen reichte ein Remis. Und sie verteidigten ihren Vorsprung bis ins Ziel. Alle Versuche der Böhringer/Dietinger scheiterten möglichst schnell den 1:1-Ausgleich zu erzielen, um der Partie eine neue Dynamik zu geben und den Favorit noch einmal ins Wanken zu bringen.

Um 17.30 Uhr knallen die Sektkorken

Um 17.30 Uhr kannte der Jubel auf Seiten der Gelb-Schwarz-Grünen vom Kapf kein Halten mehr: Sektkorken knallten, Jubel-Hüpfen, Gesänge und bunte Pyrofarben zierten den Sportplatz. Bevor es am Abend im Horgener Sportheim feucht fröhlich weiterging.

Für Böhringen/Dietingen dürfte die erste Enttäuschung schnell in „jetzt erst recht“ umschlagen. Denn bereits am Donnerstag geht es für die Elf der Coaches Tobias Kohl/Marcel Sieber im ersten Relegationsspiel in Renquishausen gegen den A4-Vize TSV Benningen weiter.

Unfassbare Serie in der Rückrunde

Für Zimmmern/Horgen-Trainer Christoph Müller war es der zweite Kreisliga A-Meistertitel in Folge nach dem Vorjahressieg mit den Lauterbacher Kickers. Zimmerns Spartenleiter Erwin Beck meinte zur Meisterschaft: „Unfassbar, was für eine Serie die Jungs seit vergangenen Herbst hingelegt haben. In der Rückrunde haben sie keinen Punkt mehr abgegeben. Entscheidend war, dass wir einen eigenen Kader für die SG hatten, außer den Torhütern keine Hilfe von der Landesliga bekamen und brauchten. Es ist schön, dass es mit dieser jungen Truppe und den Erfahrenen zusammen geklappt hat. Aber auch ein Kompliment an Böhringen/Dietingen: Ein starkes Team. Sie haben eine super Saison gespielt und ich drücke ihnen die Daumen, dass sie es ebenso noch schaffen aufzusteigen.“ Horgens Vorsitzender Patrick Moosmann fügte an, „dass wir uns total freuen über die Krönung dieser sensationellen Rückrunde die die Mannschaft gezeigt hat.“ SG Böhringen/Dietingen: Kohl – Merz, Gref, Pa. Rau, Nuß, Baur, Supper, Müller, Kumle (66. Jo. Raus), Merz (75. Bühl), Sieber. SG Zimmern II/Horgen: Si. Thieringer – Meier, Skrypitz, Herner, Sigel, Schmid, Hirschfeld (80. Jedig), Coskun (53. Rexer), Doumbouya, Volk (77. Walz), Mink. Tor: 0:1 Ron Hirschfeld (56.). Schiedsrichter: Thomas Nonnenmacher (Kaltbrunn). Zuschauer: 500.