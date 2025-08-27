Kreisliga A: Die doppelte Lottchen im Bäratal

Die SGM der Fußballer aus Nusplingen und Obernheim stellt in dieser Saison gleich zwei Teams in den Staffeln der Kreisligen A.

Auf dem Papier hat die SGM Nusplingen/Obernheim eine kuriose Saison vor sich. Denn nachdem die beiden Teams der Spielgemeinschaft am Donnerstagabend mit ihren Duellen im Bezirkspokal in die neue Saison gestartet sind – die erste Mannschaft gegen den SV Heiligenzimmern (18 Uhr) und die Reserve gegen den FV Rot-Weiß Ebingen (19 Uhr) – beginnt am Wochenende für beide der Liga-Alltag – in der Kreisliga A.

Abstieg und Klassenerhalt Denn der Abstieg der „Ersten“ von Cheftrainer Enrico Sisto aus der Bezirksliga und der Klassenerhalt der „Zweiten“ bedeutet, dass die SGM nun gleich doppelt in der Kreisliga A vertreten sein wird.

„Wir haben schon Mitte der vergangenen Saison beim Verband angefragt, wie das dann funktionieren würde“, verrät Niclas Riedlinger, Abteilungsleiter des TSV Nusplingen. Denn SGM I musste letztendlich aufgrund der besonderen Konstellation als Tabellenachter den Gang nach unten antreten – ein Szenario, das deshalb schon früh realistisch war.

Von Verbandsseite aus gab es keine Einwände gegen die besondere Lage der Spielgemeinschaft. „Wir dürfen natürlich nicht in derselben Staffel spielen. Aber ansonsten ist das möglich“, so Riedlinger.

Ligen sind eine Wundertüte

Die Reserve bleibt in der Kreisliga A4, die „Erste“ geht ab Sonntag in der A3-Staffel auf Punktejagd. „Wir durften es uns theoretisch aussuchen, welche Mannschaft in welcher Staffel antritt. Aber die Ligen sind sowieso eine Wundertüte“, erklärt der Abteilungsleiter.

Natürlich sei es das Ziel, mit der Sisto-Elf den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Mit Ausnahme dieser neuen Zielsetzung ändert sich jedoch nicht viel bei der SGM. Die erste Mannschaft absolviert ihre Spiele weiterhin in Nusplingen, die Reserve in Obernheim. Trainiert wird zusammen, abwechselnd an beiden Standorten. „Wir sehen uns schon immer als ein Team“, stellt Niclas Riedlinger klar.