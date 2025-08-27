Kreisliga A: Die doppelte Lottchen im Bäratal

Die SGM der Fußballer aus Nusplingen und Obernheim stellt in dieser Saison gleich zwei Teams in den Staffeln der Kreisligen A.
Auf dem Papier hat die SGM Nusplingen/Obernheim eine kuriose Saison vor sich. Denn nachdem die beiden Teams der Spielgemeinschaft am Donnerstagabend mit ihren Duellen im Bezirkspokal in die neue Saison gestartet sind – die erste Mannschaft gegen den SV Heiligenzimmern (18 Uhr) und die Reserve gegen den FV Rot-Weiß Ebingen (19 Uhr) – beginnt am Wochenende für beide der Liga-Alltag – in der Kreisliga A.