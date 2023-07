Nach 14 Jahren in der untersten Liga gelang den Spfr. Schönenbach als Zweiter der Aufstiegsrunde wieder der Sprung in die Kreisliga A. Coach Branislav Durdevic sieht aber noch weiteres Steigerungspotenzial in seinem Kader. Wir sprachen mit ihn.

Herr Durdevic, was war alles ausschlaggebend für den Erfolg Ihrer Mannschaft?

Unsere Neuzugänge haben in dieser Saison gut eingeschlagen. Jeder im Team war immer positiv eingestellt.

War es in Schönenbach die unbedingte Zielsetzung, nach so einer langen Zeit wieder aufzusteigen?

Nicht unbedingt. Wir hatten zwar ein klares Ziel vor Augen, in der Tabelle oben richtig gut dabei zu sein. Ich denke, die Konkurrenz in der Kreisliga B1 hatte uns nicht so auf der Rechnung. Die Spieler haben eine sehr gute Mentalität gezeigt. Es passte sportlich wie personell in unserer Mannschaft einfach alles zusammen.

Was war für Sie noch alles positiv?

Alle haben sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Deshalb hat mir als Trainer das Arbeiten mit dem Team so viel Spaß gemacht.

Blicken wir auf das neue Kapitel in der Kreisliga A.

Ich bin überzeugt, dass wir uns leistungsmäßig steigern können. Uns erwartet eine starke Kreisliga A1. Wir wollen wieder unsere Heimstärke in die Waagschale werfen und mit dem Kampf um den Klassenerhalt nichts zu tun haben.

Gibt es personelle Veränderungen ?

Der eine oder andere Spieler aus dem diesjährigen Kader wird familiär dann kürzer treten. Neuzugänge wird es so auf alle Fälle geben. In einigen Tagen werden diese fix sein.