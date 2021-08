1 Die Abwehr des FC Hardt ist gegen den SV Horgen am Donnerstagabend gefordert und will mit vereinten Kräften verhindern, dass der Kontrahent zu Tormöglichkeiten kommt. Foto: Schleeh

Zum Auftakt in die neue Saison war der FC Hardt zum Zuschauen verurteilt, da die Heimpartie gegen den SV Irslingen auf den 22. September verlegt wurde. Nun steigt die Mannschaft von Spielertrainer Nino Eisensteck am Donnerstag, 19. August, um 19 Uhr in die neue Runde der Kreisliga A 1 ein, wenn der SV Horgen nach Hardt kommt.

Das ist eine echte Herausforderung für den zum engen Kreis der Titelaspiranten zählenden FC Hardt, auch deshalb, da der SV Horgen eine 1:3-Niederlage gegen die SG Mariazell/Locherhof bezog und somit schon unter Zugzwang steht. Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten gibt Nino Eisensteck Einblick, wie er die aktuelle Situation in der Kreisliga A 1 und seiner Mannschaft bewertet.

Mit welchen Erwartungen gehst Du – der FC Hardt – in diese Partie?

Wir freuen uns natürlich riesig auf unser erstes Meisterschaftsspiel nach so langer Zeit, gerade auch nachdem die Partie gegen Irslingen verschoben wurden. Wir sind bereit, haben im letzten Test am Wochenende eine ansprechende Leistung gezeigt und die DJK Villingen 4:0 geschlagen. Dieses positive Gefühl wollen wir mitnehmen und mit drei Punkten in die Saison starten.

Wie schaut es Personell beim FCH aus – sind alle wichtigen Spieler an Bord, kann die optimale Elf aufgeboten werden?

Auch wir bleiben von der Urlaubszeit nicht verschont, aber wir werden mit einer schlagkräftigen Truppe antreten können.

Der SV Horgen startete mit einer Niederlage, steht also unter Zugzwang. Kommt das dem FC Hardt auf eigenem Platz entgegen?

Ich denke nicht, dass sich deren Spielweise durch den kurzfristigen Trainerwechsel grundlegend geändert hat. (Anmerkung der Redaktion: Während der Vorbereitungsphase des SV Horgen trat der bisherige Coach Kreshnik Hajredini von seinem Amt zurück. Neuer Trainer ist Thomas Hempel) Es ist sicherlich kein Nachteil zu Hause gegen Horgen zu spielen, wissen wir doch von der hitzigen Atmosphäre auf dem Kapf. Auch gegen Mariazell/Locherhof war es wieder ein absolutes Kampfspiel mit vielen Gelben Karten.

Wir wollen dem Gegner unser Spiel aufzwingen und über spielerische Elemente zum Erfolg kommen, scheuen aber auch die Zweikämpfe natürlich nicht.

Hast Du die Spiele vom Saisonstart verfolgt, bzw. was ziehst Du für Schlüsse aus den Ergebnissen?

Ich habe kein Spiel vor Ort angeschaut. Für mich gab es ergebnistechnisch keine große Überraschung. Es wurde aber deutlich, dass bei allen "Favoriten" noch nicht alles rund läuft und die Spiele erst in der den zweiten Halbzeiten entschieden wurden. Nach so einer langen fußballfreien Zeit durch den Lockdown sollte man das aber nicht überbewerten. Wir schauen generell auf uns und ich hoffe, dass wir an die positiven Eindrücke aus den vergangenen zwei Wochen anknüpfen können.