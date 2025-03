Neben dem Leitenden Oberarzt Dr. Ulrich Schöll als medizinischer Stellvertreter des Chefarztes Jürgen Schmidt ist nun Oberarzt Michael Bösch in der Medizinische Klinik II - Gastroenterologie, Hepatologie, Onkologie, Diabetologie Geschäftsführender Oberarzt, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Klinikum Landkreis Tuttlingen ist diese Funktion auf administrative und aber auch auf repräsentative Aufgaben im Bereich der Vertretung sowie Unterstützung des Chefarztes ausgerichtet. Ein Fokus liegt dabei unter anderem in der Übernahme von Personalverantwortung und in der ärztlichen Aus- und Weiterbildung. Michael Bösch ist 39 Jahre alt und stammt aus Freiburg. Seine ersten Berufsjahre nach dem Medizinstudium leistete er am Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen ab.

Wechsel nach Radolfzell

Nach Hospitanzen im hausärztlichen Bereich wechselte er an die Klinik nach Radolfzell, wo er sich zum Diabetologen (nach den Kriterien der Ärztekammer sowie nach denen der Deutschen Diabetes Gesellschaft DDG) weiterbildete und auf einer Wundstation viele Erfahrungen in der Wundversorgung von Diabetespatienten sammelte. 2021 wechselte Michael Bösch nach Tuttlingen. An der Medizinischen Klinik II baute er das Diabeteszentrum auf, das nach den strengen Kriterien der DDG zertifiziert ist. Bösch ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Innere Medizin, außerdem bildet er sich derzeit zum Facharzt für Gastroenterologie weiter.