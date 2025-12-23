Kreiskliniken Lörrach: So helfen Lörracher Ärzte Kindern in Afrika

Die beiden Chefärzte der Kliniken des Landkreises Lörrach, Dr. Tobias Berberich und Dr. Andreas C. Rudolph, berichten von humanitären Einsätzen in Afrika.
An einem Adventsnachmittag wird es im Kreiskrankenhaus Lörrach sehr ruhig. Kein Weihnachtslied, kein Small Talk – stattdessen gespannte Aufmerksamkeit. Zwei Chefärzte der Kliniken des Landkreises Lörrach berichten aus erster Hand von dem, was sie in den vergangenen Wochen in Afrika erlebt haben: von medizinischer Hilfe unter einfachsten Bedingungen, von großem Leid, von Hoffnung – und von Momenten, die niemanden unberührt lassen.