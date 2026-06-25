Kreisjugendfeuerwehrtag: Betreuer sind auf Hitzeschlacht vorbereitet

Zum Kreisjugendfeuerwehrtag werden sich annähernd 500 Jugendliche auf dem Gelände im Burladinger Tiefentalstadion tummeln, ein Teil davon legt Prüfungen ab.

Das Festzelt beim Tiefentalstadion Burladingen steht. Mitglieder verschiedener Abteilungen aus der Gesamtstadt sind am Mittwochnachmittag dabei, den Holzboden zu verlegen, die Beleuchtung unter die Decke zu hängen. Die Männer schwitzen, grob ausgedrückt: erbärmlich! Der Schweiß rinnt über tomatenrote Gesichter.

Die Temperaturen sollen über das Wochenende noch steigen. Dann werden hier und im Zeltlager nebenan 410 Jugendliche aus Nachwuchs- und Kinderfeuerwehren des gesamten Zollernalbkreises als Gäste ihr Zeltlager aufschlagen und viele davon zu Prüfungen antreten. Hinzu kommen 60 Mitglieder der eigenen Jugendwehren.

Getränke reichen aus

„Wir sind vorbereitet“, sagt Burladingens Gesamtwehrchef Manuel Kehrer. Um die Hitze zu lindern, wird in Großbehältern ein kühles „Lagergetränk“ bereitstehen, natürlich kostenlos und zu jeder Zeit für alle Jugendlichen verfügbar. Bei den Prüfungen zum Erwerb der Jugendflamme und der Leistungsspange wird es außerdem an den einzelnen Standorten an kistenweise saurem Sprudel nicht fehlen. Dasselbe gilt für die zehn Stationen der Kinderfeuerwehren. Dort sind zudem Pavillons aufgebaut, damit die Jüngsten, wenn sie warten müssen, bis sie an der Reihe sind, Schatten finden.

Unsere Empfehlung für Sie Ehrenamt im Zollernalbkreis 300 kommen zum Zeltlager der Feuerwehrjugend in Burladingen Der Feuerwehrjugend des Zollernalbkreises trifft sich zum Zeltlager auf der Alb. Zugleich feiern die Gastgeber das 40-jährige ihrer Nachwuchsabteilung.

Am Samstag ist das Burladinger Hallenbad für alle Jugendlichen geöffnet – ebenfalls kostenlos. Und im Stadion werden, während der wärmsten Zeit die Rasensprenkler eingeschaltet – „da können sie drunter durchhüpfen“, sagt Kehrer.

Betreuer sind vorbereitet

Alle Betreuer wissen, worum es geht, wurden nochmals instruiert. Sie werden bei den Prüfungen ein Auge auf die Gesichtsfarbe und die Atmung ihrer Schützlinge haben. Sollte der einen oder dem anderen schwindlig werden, sind Ruheplätze und Kühlbeutel vorhanden. „Solche Beutel haben wir eigens noch nachgeordert“, sagt Kehrer. Im Versorgungsfall ist zudem das DRK vor Ort oder schnell zur Stelle. Zudem sind etliche Feuerwehrleute in Erster Hilfe ausgebildet – und verfügen über Erfahrung.

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Denken muss man zuletzt auch an die Betreuer und zahlreichen Helfer selbst. Sie sollten ebenfalls ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen.

Evakuierungsplan steht

Falls es nun zu einem Gewitter kommen sollte, wie es 2023 das Jugendlager in Haigerloch auseinanderfegte, wurde ein Notfallplan für die Evakuierung in die Ringinger Festhalle ausgearbeitet. Was man tun und vorbereiten konnte, ist erledigt. Kehrer und seine Leute geben sich daher zuversichtlich, dass der Kreisjugendfeuerwehrtag trotz großer Hitze und selbst bei einem Sturm gut verläuft.

Küchendienst bei 40 Grad

Derweil wird im Zelt weiter fleißig aufgebaut. Günther Salscheider, Obmann der Ringinger Altersfeuerwehr trägt eben mit einem Kameraden ein Bodenelement daher. Für Sonntag hat er sich zum Dienst in der Zeltküche gemeldet: „Schweinebraten machen, bei 40 Grad. Das wird lustig“, grinst er.

Im Rahmen des Kreisjugendfeuerwehrtages wird das 40-jährige Bestehen der Jugendwehr Burladingen gefeiert. Der öffentliche und offizielle Festakt mit geladenen Gäste ist für Samstag, 27. Juni, um 16 Uhr angekündigt. Die Burladinger Truppe startete mit 17 Mitgliedern, heute sind es 60.

Zweieinhalb Tage Programm für alle Altersschichten

Anlass/Teilnehmerzahlen

Am Zeltlager und den Prüfungen sind 300 Mädchen und Jungs aus Nachwuchswehren des gesamten Zollernalbkreises angemeldet, 60 weitere aus dem Gastort Burladingen. Hinzu kommen 110 noch jüngere Leute aus Kinderwehren.​

Prüfungen und Disco

Das Kreisjugendzeltlager beginnt am Freitag, 26. Juni, mit der Anreise und dem Aufbau der Mannschaftszelte beim Tiefentalstadion. Die Prüfungen starten gleich anschließend. Am Freitagabend dürfen sich die Jugendlichen bei einer Jugenddisco austanzen.

Festakt und Beats

Am Samstag, 27. Juni, sind zunächst die Feuerwehrsenioren des gesamten Landkreises ins Festzelt eingeladen. Der Festakt aus Anlass des 40-jährigen Bestehens der Jugendwehr Burladingen ist für 16 Uhr angekündigt. Am Samstagabend nehmen die Musiker von „ob8blech“ auf der Festzeltbühne Platz. Die elfköpfige Band verspricht „Brass, Beats & Party pur!“

Fahrzeugweihe

Der Festsonntag, 28. Juni, startet 9.30 Uhr mit einem Zeltgottesdienst. Daran an schließt sich die Weihe der beiden jüngst beschafften Einsatzfahrzeuge der Burladinger Wehr (LF 20 und GWT). Den Frühschoppen und den Mittagstisch gestaltet der Musikverein Mägerkingen.

Einbahnstraße

Der Verbindungsweg Tiefental von Burladingen nach Ringingen ist ab Freitag, 26. Juni, bis zum Festende am Sonntag, 28. Juni, Einbahnstraße.