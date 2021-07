Jetzt früher zur Zweitimpfung in Schwenninger Tennishalle

1 Der Pieks in den Arm – für die zweite Runde kann er ab Montag sogar früher erfolgen. Foto: Fischer

All diejenigen, die im Kreisimpfzentrum in der Tennishalle in Schwenningen eine Erstimpfung erhalten haben, können jetzt ihren Zweitimpftermin vorziehen.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Ab Montag, 19. Juli, bietet die Einrichtung deshalb für diese Personengruppe freie Termin-Slots an – ohne Terminvereinbarung. Voraussetzung ist, dass der vorgegebene Abstand zur Erstimpfung eingehalten wird.

Bei einer Erstimpfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca beträgt dieser Abstand mindestens vier Wochen, bei einer Erstimpfung mit dem Impfstoff von Biontech sind dies drei Wochen. Bei der Zweitimpfung kommt ein mRNA-Impfstoff wie beispielsweise von Biontech oder von Moderna zum Einsatz – eine Wahlmöglichkeit besteht bei der Verwendung des Impfstoffs nicht.

Von Montag, 19., bis Freitag, 23. Juli, bietet das Kreisimpfzentrum die vorgezogene Zweitimpfung (Voraussetzung: die Erstimpfung ist ebenfalls dort erfolgt) von 17 bis 19 Uhr an.

Durch das offene Angebot kann es zu Wartezeiten kommen. Die Impfungen können nur solange angeboten werden, wie der Vorrat an Impfstoffdosen ausreicht. All diejenigen, die eine Erstimpfung bei einem niedergelassenen Arzt erhalten haben, können sich direkt wiederum an diese Arztpraxis wenden, um einen vorgezogenen Zweitimpftermin zu erhalten.