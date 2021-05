Impftourismus frustriert so manchen Mitarbeiter

6 Im Beobachtungsraum sollen Geimpfte mindestens eine Viertelstunde warten, ehe sie sich auf den Heimweg machen. Foto: Schnurr

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Ein normaler Vormittag im Kreisimpfzentrum Meßstetten (KIZ): Um sich gegen eine Covid-19-Infektion zu schützen, kommen dorthin nicht nur Bürger des Zollernalbkreises, sondern auch Menschen aus weiter entfernten Gegenden. Manche der Mitarbeitenden frustriert das beim Blick auf die zuletzt sehr hohen Infektionszahlen im Zollernalbkreis: "Wir impfen hier das ganze Land durch, aber es kommt irgendwie nicht bei uns an."

Meßstetten - Von BB für den Kreis Böblingen bis VS für den Schwarzwald-Baar-Kreis reicht an diesem Tag die Reihe der Kennzeichen, die man in kürzester Zeit auf den Parkplätzen vor dem Gebäude entdecken kann. Mindestens jedes zweite Auto ist außerhalb des Zollernalbkreises (BL und HCH) gemeldet.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen