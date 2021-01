Kreisimpfzentrum Land sagt Kreis Freudenstadt Kostenübernahme zu

Kreis Freudenstadt - Darauf weist Landrat Klaus Michael Rückert in einem öffentlichen Brief an die Mitglieder des Kreistags hin. Wie berichtet, hatte das Land die Aufgabe zum Aufbau und Betrieb der lokalen Impfzentren an die Landratsämter delegiert. "Der Landkreis ist gegenüber dem Land für die gesamte Funktionsfähigkeit des Kreisimpfzentrums verantwortlich", so Rückert. Dies sei "eine Herkulesaufgabe", so der Landrat in dem Schreiben weiter. Er sei stolz, dass dies in Zusammenarbeit aller Beteiligten, auch mit externen Partnern, gelungen sei.