Kreisimpfzentrum Dornstetten Knapp 1000 Erstimpfungen verabreicht

Durch einen Aufzug und teilweise extra breite Gänge ist das Kreisimpfzentrum barrierefrei und beispielsweise auch für Rollstuhlfahrer geeignet.

Bilder für den Beobachtungsraum

Um den "Impflingen" die Wartezeit nach ihrer Impfung im Beobachtungsraum etwas schöner zu gestalten und kleine Freuden zu bereiten, ruft der Landkreis alle Kinder und Jugendlichen oder andere Malbegeisterte dazu auf, Bilder für das Impfzentrum in Dornstetten zu malen. Sie sollten lediglich entweder DIN-A3- oder DIN-A4-Format haben – ansonsten sind der Gestaltung keinerlei Grenzen gesetzt. Die kleinen Kunstwerke können an den Tagen, an denen im Kreisimpfzentrum kein Betrieb herrscht, aktuell also Montag, Dienstag und Donnerstag im Kreisimpfzentrum direkt, Riedsteighalle, Riedsteige 80, in Dornstetten oder jederzeit im Landratsamt Freudenstadt, Herrenfelder Straße 14 in Freudenstadt, abgegeben werden.