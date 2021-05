1 Corona-VirusFoto: ©Romolo Tavani – Stock.adobe.com Foto: Schwarzwälder Bote

Das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Dornstetten hat die nächste Schwelle überschritten: Mehr als 50 000 Spritzen gegen Corona sind mittlerweile verabreicht worden. Aber Impfstoff-Mangel verhindert laut Landratsamt Freudenstadt noch immer den Vollgas-Betrieb.

Kreis Freudenstadt - Auch in der vergangenen Woche sei im KIZ kräftig geimpft worden. Stand Sonntagabend seien 51.934 Injektionen mit einem Vakzin gesetzt worden. In den knapp vier Monaten seit Inbetriebnahme des KIZ sei damit die nächste Marke geknackt worden. Das Landratsamt meldete am Dienstagabend 37.974 Erstimpfungen und 12.953 Zweitimpfungen mit Biontech und Astrazeneca. Ferner gebe es mittlerweile 1007 Einmalimpfungen mit dem Mittel von Johnson & Johnson. Hinzu kämen 23.043 Impfungen, die in 63 Hausarztpraxen verabreicht worden seien.

In den nächsten Tagen solle von Seiten des Landes eine neue Impfquoten-Übersicht veröffentlicht werden. Der Landkreis scheine zuletzt jedoch kräftig zugelegt zu haben, weshalb er ab dieser Woche wieder nur die bisherige Lieferung Biontech-Impfstoff erhalte. "Diese sorgt dafür, dass für die kommende Woche nur sehr wenige Ersttermine eingestellt werden können, damit der Impfstoff für alle gebuchten Zweitimpfungen sicher vorhanden ist", so das Landratsamt weiter.

Viele Termine platzen

Sollten daher Impflinge auf andere Weise ihre Zweitimpfung erhalten, etwa durch den Hausarzt oder ein anderes Impfzentrum, bittet das Team des KIZ eindringlich darum, die Termine in Dornstetten auch über das System oder die Hotline abzusagen. Denn gerade vor dem Hintergrund der Impfstoff-Knappheit sei es umso ärgerlicher, wenn am Ende des Tages festgestellt werden müsse, dass viele Personen mit gebuchtem Termin einfach nicht erschienen seien. Hier gelte es, sich solidarisch zu zeigen und den für sie bereitgestellten Impfstoff für andere freizugeben.