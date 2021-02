Kreisimpfzentrum Dornstetten Am Freitag startet Zweitimmunisierung

Kreis Freudenstadt - Derweil haben laut Landratsamt mehr als 600 weitere Personen im Impfzentrum in der Riedsteighalle und in Alten- und Pflegeheimen ihre Erstimpfung erhalten. Und in wenigen Tagen starten die Zweitimpfungen: Sowohl am Freitag und am Samstag werden jeweils etwa 200 Impfberechtigte im Kreisimpfzentrum sein. Allerdings wären dort auch 750 möglich, wenn es nicht am Impfstoff mangeln würde.