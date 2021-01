Kreisimpfzentrum Dornstetten 180 Personen am Wochenende geimpft

Die Mannschaft zieht damit eine positive Bilanz der ersten drei Tage, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Die beiden Heime in Horb waren sogar so gut vorbereitet, dass das Mobile Impfteam einen Tag früher als geplant fertig war und spontan ins Klinikum Freudenstadt fuhr, um dort Teile des anspruchsberechtigten Personals zu impfen.

Trotz der weiterhin konservativen Planung bis zur nächsten Impfstofflieferung konnten auch bereits weitere Impftermine eingestellt werden. Bei allen negativen Emotionen, die vielerorts immer wieder hochkochten, sei dies dennoch ein Erfolg, auf den alle Beteiligten auch entsprechend stolz seien, so das Landratsamt.