Nur unter Auflagen hat das Regierungspräsidium den Kreishaushalt genehmigt. Neue Kredite wurden nicht genehmigt. Nun melden sich Kreisräte und Fraktionen zu Wort.
„Der Landkreis befindet sich nach wie vor in einer dramatischen Haushaltslage.“ Die Karlsruher Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder wählte in ihrem Schreiben an das Calwer Landratsamt deutliche Worte. In dem Schreiben von Ende April, das der Redaktion vorliegt, genehmigt Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder den Haushalt zwar, allerdings nur unter Auflagen.