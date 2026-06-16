Nur unter Auflagen hat das Regierungspräsidium den Kreishaushalt genehmigt. Neue Kredite wurden nicht genehmigt. Nun melden sich Kreisräte und Fraktionen zu Wort.

„Der Landkreis befindet sich nach wie vor in einer dramatischen Haushaltslage.“ Die Karlsruher Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder wählte in ihrem Schreiben an das Calwer Landratsamt deutliche Worte. In dem Schreiben von Ende April, das der Redaktion vorliegt, genehmigt Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder den Haushalt zwar, allerdings nur unter Auflagen.

Knapp 18 Millionen Euro Defizit, knapp 14 Millionen Euro Kredit, 70 Millionen Euro Kassenkredite – das sind die Eckdaten des Haushalts, den der Kreistag Ende März beschlossen und zur Genehmigung Richtung Regierungspräsidium (RP) nach Karlsruhe geschickt hatte. Genehmigt wurde der Haushalt zwar, neue Kredite dürfen aber nicht aufgenommen werden.

Nachdem sich in der vergangenen Woche bereits die Fraktion Aufrechte Bürger zu dieser aktuellen Entwicklung geäußert hatte, melden sich jetzt auch weitere Kreisräte zu Wort.

Nicht viel mehr als Phrasen

„Ich bin vom Regierungspräsidium maßlos enttäuscht“, teilt etwa Volker Schuler, der Vorsitzende der Freien-Wähler-Fraktion im Calwer Kreistag, in einer persönlichen Stellungnahme mit. Das Regierungspräsidium habe die Rechtmäßigkeit des Haushalts bestätigt unter der Voraussetzung, dass keine Investitionskredite aufgenommen werden dürfen. Aber „zum eigentlichen Problem, dass wir zwischenzeitlich die ‚Betriebskosten‘ mit 70 Millionen Euro als Kassenkredite per Schulden finanzieren, kommt nicht viel mehr als Phrasen“, so der Bürgermeister von Ebhausen. „Verbesserung der Einnahmesituation, Finanzkraft verbessern, dramatische Haushaltslage, weitere Sparmaßnahmen …“, all dies seien keine konkreten Maßnahmen, keine konkreten Vorschläge, wo und in welchen Bereichen der Landkreis sein Defizit begrenzen solle.

„Normalerweise bekommt man von der Genehmigungsbehörde Hinweise, Vorschläge und Empfehlungen, wie man das Defizit aufarbeiten kann oder soll“, schreibt er weiter. Indem dies nicht geschehe, „sieht man die Hilflosigkeit des Regierungspräsidiums – vermutlich, weil das RP selbst keine Antwort dafür hat und weiß“.

Probleme des Haushalts sind externer Natur

„Und warum?“, fragt er und gibt gleich die bereits oft genannte Antwort: „Weil die Probleme des Haushaltsausgleichs des laufenden Betriebes überwiegend externer Natur sind.“ Vom Regierungspräsidium „hätte man schon erwarten dürfen, dass es spezifische Hinweise über das Sparpotenzial aufzeigt“, so Schuler, der „mehr Mut erwartet“ hätte, auch im politischen Umfeld kontrovers tätig zu werden. Beim Naturschutz der Hermann-Hesse-Bahn habe sich das RP „ja auch über politische Ziele hinweggesetzt“.

Die einzige Konsequenz und Auflage, nämlich die Investitionskredite zu streichen, sei „dahingehend völlig kontraproduktiv. Wir müssen die Betriebskosten senken und nicht die Investitionen bremsen.“ Genau diese Investitionen brauche Deutschland jetzt. Deshalb sei diese Vorgabe „nicht nachvollziehbar“.

Maßnahmen transparent darstellen

Auch der AfD-Fraktionsvorsitzende Marcus Lotzin meldet sich zu Wort. Der Bericht über die Genehmigung des Haushalts durch das RP „verdeutlicht die schwierige finanzielle Lage des Landkreises Calw.“ Diese aktuelle Entscheidung solle deshalb Anlass sein, „die finanzielle Entwicklung des Landkreises kritisch zu überprüfen und notwendige Prioritäten offen zu benennen“, so Lotzin.

Für die kommenden Haushaltsjahre werde es darauf ankommen, „Ausgaben konsequent zu priorisieren, Pflichtaufgaben in den Mittelpunkt zu stellen und die finanzielle Handlungsfähigkeit des Landkreises dauerhaft zu sichern“. Gleichzeitig müssten die Auswirkungen auf die Städte und Gemeinden berücksichtigt werden, die selbst vor erheblichen finanziellen Herausforderungen stünden. Die AfD-Fraktion erwarte, „dass die angekündigten Konsolidierungsmaßnahmen transparent dargestellt und dem Kreistag zur Beratung vorgelegt werden“.