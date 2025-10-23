Kreishandwerkerschaft Lörrach: Feierliche Freisprechung der Gesellen im Burghof

„Das Handwerk liegt in der Natur des Menschen“ stand in großen Lettern auf der Leinwand, als Kreishandwerksmeister Martin Ranz mit seiner Begrüßung den zahlreichen Absolventen von 20 Ausbildungsberufen samt ihren Familien und Ausbildungsmeistern zurief: „Der heutige Abend ist euer Abend. Ihr seid die Neuen unter uns, und ihr seid die Macher, die es braucht.“ Verbunden mit der Gratulation zur bestandenen Prüfung nach all den Strapazen der Ausbildung forderte Ranz die jungen Menschen auf: „Geht auch in die Politik und ins Ehrenamt, um mit gesundem Menschenverstand an unser allem Wohl beizutragen.“

Christoph Burger (links) und Martin Ranz (rechts) bei der Preisverleihung der Handwerkskammer mit dem Jahrgangsbesten Denis Merkt. Die ebenfalls zu ehrende Jahrgangsbeste Isabelle Morawietz fehlte ausbildungsbedingt. Foto: Uwe Thomes „We Will Rock You.“ Der Megahit von Queen, vorgetragen vom in der Region bestens bekannten Gitarristen Mario Stracuzzi, dürfte dem Wunsch von Ranz an die frischgebackenen Gesellinnen und Gesellen demnach wohl bestens entsprechen. Die Besten unter ihnen mit einem Notendurchschnitt von 1,4 und besser wurden mit einer Urkunde der Handwerkskammer (HWK) Freiburg ausgezeichnet, in Abwesenheit der Preisträgerin Isabelle Morawietz, Konditorin, überreicht durch Christoph Burger, den Präsidenten der HWK, an den Zimmerer Denis Merkt.

Ruf nach handwerkfreundlicher Politik

Burger fand bei allem Lob für alle Lehrabsolventen aber auch kritische Worte in Richtung Politik. Zwar bescheinigte er dem Handwerk weiterhin einen goldenen Boden, „es muss jedoch durch handwerkerfreundliche Rahmenbedingungen zukunftsfest gemacht werden“. Das Handwerk gehöre auch in die Schulen, forderte er ebenso wie eine staatliche Förderung der beruflichen Infrastruktur. Außerdem müsse das Handwerk mehr Schätzung erfahren. „Es ist ein zäher Prozess, aber wir lassen nicht locker.“

Denis Merkt hielt seine Dankesrede (im Hintergrund: Daniel P. Herkommer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Lörrach). Foto: Uwe Thomes

Alle blicken begeistert nach vorne

Im Interview mit Lörrachs Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic äußerten sich die Fahrzeuglackiererin Olivia Wirth, die Schreinerin Anna Maria Asal sowie der Zimmerer Oliver Kai Hemich zu diversen Aspekten während ihrer Ausbildungszeit. „Bei strömendem Regen auf dem Hausdach ist mir der Gedanke ans Aufgeben schon gekommen“ (Hemich). Etwas von der Planung bis zur Fertigstellung selbst machen, faszinierte Asal, und Wirth zeigte sich davon begeistert, dass Kreativität und Handwerk in ihrem Beruf Hand in Hand gehen. Alle drei waren sich einig, dass das Positive während ihrer Lehrzeit überwog. Berufliche Ziele der drei: Berufserfahrung sammeln, sich weiterbilden und die Meisterschule angehen.

Lörrachs Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić (rechts) interviewte (von links) Anna Maria Asal, Olivia Wirth und Oliver Kai Helmich. Foto: Uwe Thomes

„Ihr habt alles richtig gemacht.“

„Für eure erfolgreiche Ausbildung steht das weltweit bewunderte duale Ausbildungssystem, bei welchem ihr im stetigen Wechsel theoretische und praktische Ausbildungen durchlaufen habt“, begann Ranz seine Rede zum Höhepunkt des Abends, der Freisprechung aller erfolgreichen Lehrabsolventen. „Ihr habt mit dem Gesellenbrief die erste Herausforderung geschafft.“ „Digitalisierung und Klimawandel bergen neue Herausforderungen, eröffnen aber auch neue Chancen“, erläuterte er die Zukunftsperspektiven. Wie Preisträger Merkt zuvor bedanke er sich bei allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben, wie Eltern, Lehrer, Ausbilder oder Prüfer, aber auch beim Burghof-Team und allen weiteren Sponsoren. Daniel P. Herkommer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Lörrach, dem die freudige Pflicht oblag, die Gesellenbriefe zu überreichen, ergänzte: „Ihr habt alles richtig gemacht.“

Christoph Burger, Präsident der Handwerkskammer Freiburg Foto: Uwe Thomes

Nachdem Stracuzzi die Zeremonie musikalisch passend mit dem Tote-Hosen-Song „An Tagen wie diesen“ abgeschlossen hatte, durfte sich Schreiner Robin Kubetzko über den Gewinn eines Gutscheins für einen Meisterkurs freuen, während Kauffrau Jennifer Kittel, Kfz-Mechaniker Abdasalam Muhammed Alschehab und Schreiner Fabio Accumanno dankend ihre Lospreise in Form von Fahrt-Guthabenscheinen in Empfang nahmen.

Beim abschließenden Apéro, musikalisch begleitet von Stracuzzi, ergab sich in losgelöster Atmosphäre die Gelegenheit zu Erfahrungsaustausch, zum Erzählen amüsanter Anekdoten oder zum Knüpfen von Kontakten. Für viele der Anwesenden war es jedenfalls der Beginn eines neuen Lebensabschnitts.