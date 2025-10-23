Kreishandwerkerschaft Lörrach: Feierliche Freisprechung der Gesellen im Burghof

108 junge Handwerker haben am Donnerstagabend im Burghof Lörrach nach bestandener Sommergesellenprüfung 2025 ihre Gesellenbriefe in die Hand bekommen.
„Das Handwerk liegt in der Natur des Menschen“ stand in großen Lettern auf der Leinwand, als Kreishandwerksmeister Martin Ranz mit seiner Begrüßung den zahlreichen Absolventen von 20 Ausbildungsberufen samt ihren Familien und Ausbildungsmeistern zurief: „Der heutige Abend ist euer Abend. Ihr seid die Neuen unter uns, und ihr seid die Macher, die es braucht.“ Verbunden mit der Gratulation zur bestandenen Prüfung nach all den Strapazen der Ausbildung forderte Ranz die jungen Menschen auf: „Geht auch in die Politik und ins Ehrenamt, um mit gesundem Menschenverstand an unser allem Wohl beizutragen.“