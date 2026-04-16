Kreishandwerkerschaft Lörrach: Das Handwerk hofft auf weniger Bürokratie und mehr Investitionen

Mit dem „Tag des Handwerks“ am 21. Mai im Burghof Lörrach möchte sich die regional verankerte Branche auch in diesem Jahr präsentieren.
Die Kreishandwerkerschaft will sich mit dem „Tag des Handwerks“ am 21. Mai wieder als eine tragende Säule der Wirtschaft im Dreiländereck präsentieren und regionale Verbundenheit demonstrieren. Hauptredner der Veranstaltung, die traditionell im Burghof Lörrach stattfindet, ist Sven Schöpker, der sein Konzept „Mission starkes Handwerk“ präsentieren wird. Schöpker, ein gelernter Tischler und Betriebswirt, ist als Gründer eines Verbundunternehmens ebenso erfolgreich wie mit der Fortführung des elterlichen Handwerksbetriebs. Gleichzeitig ist er als Berater tätig. In dieser Rolle will er seine Erfahrungen und neue Impulse ins Handwerk einbringen.