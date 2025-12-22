Kreishandwerkerschaft Freudenstadt: Wimmelbuch soll Kinder für Handwerk begeistern

Mit einem ein eigens gestaltetes Wimmelbuch versuchen die Kreishandwerkerschaft Freudenstadt und die Handwerkskammer Reutlingen schon früh die Begeisterung für das Handwerk zu wecken.
Die Kreishandwerkerschaft Freudenstadt setzt gemeinsam mit der Handwerkskammer Reutlingen ein Bildungsprojekt um: In den Kindergärten der Region wird ein eigens gestaltetes Wimmelbuch verteilt, das Kindern spielerisch die Vielfalt und Schönheit handwerklicher Berufe näherbringt. Das schreibt die Kreishandwerkerschaft in einer Mitteilung.