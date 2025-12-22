Kreishandwerkerschaft Freudenstadt: Wimmelbuch soll Kinder für Handwerk begeistern

Mit einem ein eigens gestaltetes Wimmelbuch versuchen die Kreishandwerkerschaft Freudenstadt und die Handwerkskammer Reutlingen schon früh die Begeisterung für das Handwerk zu wecken.

Die Kreishandwerkerschaft Freudenstadt setzt gemeinsam mit der Handwerkskammer Reutlingen ein Bildungsprojekt um: In den Kindergärten der Region wird ein eigens gestaltetes Wimmelbuch verteilt, das Kindern spielerisch die Vielfalt und Schönheit handwerklicher Berufe näherbringt. Das schreibt die Kreishandwerkerschaft in einer Mitteilung.

Das Wimmelbuch wurde exklusiv für die Handwerkskammerregion gestaltet und aufwendig karikiert. Es zeige regionale Handwerksberufe in detailreichen Szenen, eingebettet in bekannte Orte der beteiligten Städte und Landkreise. So wird auf einem Bild der Marktplatz in Freudenstadt dargestellt: Dachdecker decken ein Dach neu ein, vor einer Konditorei genießen Gäste Kuchen, während Gerüstbauer die Stadtkirche einrüsten.

Ein weiteres Bild zeigt die Retro-Tankstelle in Kniebis: Fahrzeuglackierer und KFZ-Mechatroniker sind bei der Arbeit zu sehen, Anlagenmechaniker reparieren eine Wärmepumpe und Klempner kümmern sich um ein Blech am Dach. Die Bilder vermittelten laut Mitteilung anschaulich, wie vielfältig und facettenreich das Handwerk ist.

Besuch im Kindergarten

Die Kreishandwerkerschaft besuchte im Rahmen der Aktion den Kindergarten in Wittlensweiler. Geschäftsführer Lennart Nöller und Mitarbeiterin Cindy Schmid waren vor Ort und nahmen gemeinsam mit den „Füchsen“ – den ältesten Kindergartenkindern – am Stuhlkreis teil. Gemeinsam wurden die Wimmelbilder entdeckt, Berufe erklärt und einzelne Szenen genauer unter die Lupe genommen.

Mit großer Begeisterung entdeckten die Kinder Details, stellten Fragen und erzählten von eigenen Beobachtungen, heißt es weiter. Die Beteiligung habe gezeigt, wie neugierig Kinder auf handwerkliche Tätigkeiten reagieren, wenn man ihnen den Zugang altersgerecht ermöglicht.

Wichtiger Beitrag zur Nachwuchsgewinnung

Für die Kreishandwerkerschaft und die Handwerkskammer steht fest: Die spielerische Begegnung mit dem Handwerk soll früh beginnen. Das Wimmelbuch schaffe hierfür einen leicht verständlichen, kindgerechten Rahmen und vermittle gleichzeitig Wertschätzung für die regionalen Gewerke.

Kinder früh begeistern

„Uns ist wichtig, dass Kinder früh sehen, wie vielfältig, kreativ und bedeutend das Handwerk ist. Schon in jungen Jahren entstehen Eindrücke und Wertschätzung – und genau hier setzen wir an“, betont Nöller. Das Projekt leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchsgewinnung.

Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen und Bibliotheken im Landkreis sind eingeladen, Exemplare des Handwerk-Wimmelbuchs kostenfrei über die Kreishandwerkerschaft zu beziehen.