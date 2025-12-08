Kreisgeschichtsverein Calw: Unterlagen sind in Stahlschränken

In einer Bad Wildbader Lagerhalle ruhen die Unterlagen und Buchbestände. Der „Einst & Heute-Band“ ist stark gefragt, das zeigte sich bei den Vorarbeiten auf die Mitgliederversammlung.
Der Kreisgeschichtsverein Calw (KGV) ist natürlich im ganzen Altkreis Calw zu Hause, mit dessen Historie er sich befasst. Aber gewissermaßen ein „Vereinsheim“ hat er in Bad Wildbad. Die große Halle gehört ihm allerdings nicht, wo die Verantwortlichen in einer Ecke im Obergeschoss Platz gemietet haben. Ein großes Gebäude würde den Mitgliedern auch wenig nützen, denn sie forschen schließlich in Archiven oder besichtigen und studieren Objekte vor Ort.