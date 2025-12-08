Kreisgeschichtsverein Calw: Unterlagen sind in Stahlschränken

In einer Bad Wildbader Lagerhalle ruhen die Unterlagen und Buchbestände. Der „Einst & Heute-Band“ ist stark gefragt, das zeigte sich bei den Vorarbeiten auf die Mitgliederversammlung.

Der Kreisgeschichtsverein Calw (KGV) ist natürlich im ganzen Altkreis Calw zu Hause, mit dessen Historie er sich befasst. Aber gewissermaßen ein „Vereinsheim“ hat er in Bad Wildbad. Die große Halle gehört ihm allerdings nicht, wo die Verantwortlichen in einer Ecke im Obergeschoss Platz gemietet haben. Ein großes Gebäude würde den Mitgliedern auch wenig nützen, denn sie forschen schließlich in Archiven oder besichtigen und studieren Objekte vor Ort.

Inventur Also reichen wenige Quadratmeter beim Umzugsunternehmen Borg. Neben in der Regel aus Haushaltsgut bestehenden Gegenständen beherbergt dieses in Stahlschränken Vereinsunterlagen und Buchbestände des KGV. Inventur machten dort kürzlich Vereinschef Tobias Roller, Vize Alessandro Cece und Schriftführer Sven Lauth.

Erfreut stellten die Vorstandsmitglieder fest, dass vom neuesten vom Verein herausgegebenen Einst-&-Heute-Jahrbuch 2025/26 mit der Auflage von 1600 Exemplaren schon über 1200 Stück an Buchhandlungen, Städte und Gemeinden sowie private Abnehmer abgegeben sind. Als besonderen Blickfang bezeichnen viele Käufer das Umschlagbild der Calwer Künstlerin Tamara Gross. Für die Leser noch wichtiger ist natürlich der vielfältige Inhalt, der auf 184 Seiten zwölf verschiedene Themen der Heimatgeschichte abhandelt. Stabil gebunden in Soft-Cover kostet das Buch unverändert neun Euro, was nur dank ehrenamtlich forschender und schreibender Autoren, Engagements der Mitglieder und Sponsorings der Sparkasse Pforzheim Calw und Förderung durch den Landkreis möglich ist. Von den zwölf Vorgänger-Bänden sind einige vergriffen, von anderen sind noch mehr oder weniger große Restposten vorhanden.

Besonderer Blickfang

„Es erfolgt immer wieder einmal die Bestellung eines älteren Exemplars“, erklärt Alessandro Cece, der den Versand organisiert. Dies gilt auch für die gleichnamige Heftreihe des KGV. Diese ist eine Vorgänger-Publikation des vom Verein herausgegebenen historischen Jahrbuchs „Einst & Heute“. Eine solche ist auch der nach 30 Ausgaben 2012 vom Landkreis eingestellte Titel „Der Kreis Calw – Ein Jahrbuch“. Die beiden Einst-&-Heute-Reihen sind mit Volltext-Erkennung zurück bis zur ersten Ausgabe von 1990 beziehungsweise als Buch ab 2013, neue Bände allerdings erst fünf Jahre nach Erscheinen im digitalen Calwer Kreisarchiv direkt oder über einen Link über die Homepage des KGV (www.kgv-calw.de) abrufbar.

Erste Bilanz Außer den Periodika waren bei der Bestandsaufnahme des KGV auch noch einige andere zum Verkauf stehende Publikationen zu zählen. Diese sind unter dem Link „Bücher“ auf der Homepage des Vereins zu finden, darunter auch der dicke Band „Heimatbuch Landkreis Calw“ des früheren Kreisarchivars und Vereinsgründers Jürgen Rauser (1935-2023).

Versammlung im Februar

Die jetzt ermittelten Zahlen gehen an die junge Kassenchefin Verena Mack, die am 22. Februar 2026 bei der Mitgliederversammlung im Kurpark-Restaurant Foxy Bräu in Bad Wildbad als Nachfolgerin von Elke Schöffler ihre erste Bilanz vorlegen wird. Vorgesehen sind dort nach Abwicklung der Regularien auch wieder Kurzvorträge unter dem Titel „Forscher berichten“.