3 Zum Ehrenmitglied des Kreisfeuerwehrverbands wurde Dieter Harry Maier (Zweiter von links) ernannt. Foto: Haas

Ob im Ahrtal oder in der Heimat: Die Feuerwehrleute im Zollernalbkreis haben ein Jahr wie wenige andere hinter sich – und viel geleistet.















Link kopiert

Straßberg - Unter Beteiligung zahlreicher Feuerwehrleute aus dem ganzen Zollernalbkreis hat in der Straßberger Schmeienhalle die Jahresversammlung des Kreisfeuerwehrverbands Zollernalb stattgefunden.

Der Verbandsvorsitzende Stefan Jetter, der erstmals einer Verbandsversammlung präsidierte, ließ im Anschluss an die Begrüßungsansprache des Hausherrn, Straßbergs Bürgermeister Markus Zeiser, das Jahr 2021 aus Sicht des Kreisfeuerwehrverbandes Revue passieren. Zwar habe erneut das Thema Corona dominiert; das Feuerwehrwesen sei aber auch noch mit anderen Aufgaben konfrontiert worden, allen voran mit der Hilfe für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal.

Gleich zweimal waren dort Feuerwehrleute aus dem Zollernalbkreis im Einsatz, einmal mit einem Hochwasserzug entsandt, das zweite Mal mit der Führungseinheit, die sich über den Führungsstab der Feuerwehren im Zollernalbkreis formiert hatte.

Lösungsfinder in der Ukrainekrise

Auch in der Ukrainekrise, so Jetter weiter, hätten die Feuerwehren sich bereits als "Lösungsfinder" bewährt und einige der vor Jahren "stillgelegten" Gebäude auf dem ehemaligen Kasernengelände auf dem Meßstetter Geißbühl wohnlich gemacht. Innerhalb weniger Tage bauten an die 600 Hilfskräfte über 800 Betten auf; dabei wurden 3000 Arbeitsstunden investiert.

86 Einsatzabteilungen und eine Werkfeuerwehr gibt es im Zollernalbkreis; sie haben derzeit insgesamt 2600 Mitglieder; hinzu kommen 656 Mitglieder der Jugendfeuerwehren und 773 Mitglieder der Altersabteilungen. Im Schnitt fallen fünf Einsätze pro Tag an, davon rund die Hälfte während der regulären Arbeitszeit.

In 1769 Einsätzen werden 188 Menschenleben und 20 Tiere gerettet

Jetter ging auch auf die Themen Aus- und Fortbildung sowie spezielle Übungsszenarien 2021 ein; Kreisbrandmeister Stefan Hermann ergänzte die Statistik zu den Einsätzen: 1769 fielen an; dabei wurden 188 Menschenleben und 20 Tiere gerettet.

Trotz Corona konnten einige Lehrgänge stattfinden, wohlgemerkt unter besonderen Schutzvorkehrungen.

Kassiererin Julia Knuth präsentierte das Rechnungsergebnis für 2021; die Grüße der Kreisverwaltung überbrachte der Erste Landesbeamte Matthias Frankenberg. Grußworte sprachen ferner Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann, die grüne Landtagsabgeordnete Cindy Holmberg und Uwe Stier, Leitender Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit.

Nur wenig Zeit nahm der Tagesordnungspunkt Wahlen in Anspruch: Turnusgemäß stand lediglich eine Personalie an; Kassenprüfer Klaus Jetter wurde einstimmig für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt.

Die Geehrten

Der Kreisfeuerverband des Zollernalbkreises hat bei seiner Jahresversammlung langjährige und verdiente Feuerwehrleute geehrt, allen voran Dieter-Harry Maier, der 2021 nach 16 Amtsjahren vom Posten des stellvertretenden Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzenden zurückgetreten war. Maier wurde vom Verbandsvorsitzenden Stefan Jetter zum Ehrenmitglied des Kreisfeuerwehrverbands ernannt.

Für 40 Jahre in der Feuerwehr geehrt wurden Klaus Jetter, Günter Stotz, Eckhardt Wengert (alle Feuerwehr Balingen), Rainer Class, Andreas Seid (beide Bisingen), Peter Mocker (Dautmergen), Thomas Zeiser (Geislingen), Folke Weber (Haigerloch), Bernd Zimmermann, Thomas Hurth, Ewald Wolf (alle Hechingen), Bertram Kohler, Fried Löffler, Karlheinz Scheu (alle Jungingen), Kurt Fischer, Maximilian Deines, Gereon Nepple, Thomas Gerstenecker (alle Meßstetten), Albert Dett (Nusplingen), Reinhold Schick, Karl Hölle, Bernd Deigendesch (alle Rosenfeld), Alwin Koch, Wolfgang Strobel (beide Weilen u. d. R.), Helmut Friedrich, Berthold Stauß, Joachim Stauß, Karl-Heinz Mauz, Franz Peter Nolle, Franz-Johann Failer und Jürgen Sessler (alle Feuerwehr Winterlingen).

30 Dienstjahre in der Feuerwehr vorweisen können Stefan Scheer, Matthias Dapp, Thomas Grotz (alle Feuerwehr Albstadt), Steffen Gühring, Friedrich Ries, Roland Merz, Ingolf Fritz, Harald Stengel, Sven Harich, Michael Scherle, Frank Espenlaub, Jochen Rapp, Udo Sehring, Timo Hafenmayr (alle Balingen), Harald Flieg (Bisingen), Frank Wager (Dautmergen), Tobias Meinarzt (Dotternhausen), Andreas Ott, Matthias Ott (Geislingen), Rainer Volm, Atnan Günar, Tobias Frank, Alexander Kirn, Andreas Flaiz (alle Haigerloch), Patrick Gompper, Rouven Bulach, Michael Schetter, Thorsten Gompper (alle Hechingen), Ralf Smolle, Andrè Knobel, Bernd Sauter, Bernd Eppler, Martin Eppler (alle Meßstetten), Stefan Etter, Christian Ruoff, Thomas Traub, Markus Kieffer (Rosenfeld), Mike Jäger, Maik Bross und Alexander Schnell (alle Schömberg).