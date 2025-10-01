Kreiserntedankefest in Weiler: „Sinn des Festes wird vernebelt“

1 Unterschiedliche Meinungen gibt es zum Erntedankfest. Foto: Schwarzwälder Bote Zum Kreiserntedankefest in Königsfeld-Weiler hat unserer Leser Hartmut Lübben aus Niedereschach-Fischbach folgende Meinung.







Das Programm für das Kreiserntedankfest geht über fünf Tage, ist als ein regionales Großereignis zu bewerten und gewiss mit großem Einsatz zu bewältigen. Wie viel Gedankenlosigkeit und Traditionsvergessenheit gehören allerdings dazu, ein Programm zu erstellen und zu veröffentlichen, das den Dank für die Ernte, das heißt das Bedenken der Wohlfahrt, von Werden, Wachsen und Gedeihen im Mittelpunkt hat und den zentralen Gottesdienst nicht erwähnt, der am Sonntagmorgen gefeiert wird.