Kreiserntedankefest in Weiler: „Sinn des Festes wird vernebelt“
Zum Kreiserntedankefest in Königsfeld-Weiler hat unserer Leser Hartmut Lübben aus Niedereschach-Fischbach folgende Meinung.

Das Programm für das Kreiserntedankfest geht über fünf Tage, ist als ein regionales Großereignis zu bewerten und gewiss mit großem Einsatz zu bewältigen. Wie viel Gedankenlosigkeit und Traditionsvergessenheit gehören allerdings dazu, ein Programm zu erstellen und zu veröffentlichen, das den Dank für die Ernte, das heißt das Bedenken der Wohlfahrt, von Werden, Wachsen und Gedeihen im Mittelpunkt hat und den zentralen Gottesdienst nicht erwähnt, der am Sonntagmorgen gefeiert wird.

 

Dieser Feiertag wird seit Menschengedenken im christlichen Sinne als Dank für Gottes Ordnung und Wohlgefallen in Verbindung gefeiert und bekommt daher seinen Sinn. Es reisen nicht nur „Lauterblech“, „Saustallmusikanten“, „Heimathelden“, „Dirndlknacker“ und Musikvereine an, sondern Posaunenchöre der gesamten Region, um diesen besonderen Gottesdienst feierlich zu gestalten.

In „Brot-und-Spiele-Aktionen“, Würstel-, Diesel- und Bierdunst wird der zentrale Sinn des Erntedankfestes vernebelt, die Tradition vergessen und ein wichtiger Akteur schlichtweg unterschlagen.

Hartmut Lübben, Niedereschach-Fischbach

