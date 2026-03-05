Kreisel in Simmozheim: Kleinere Mängel werden nun behoben

Am neuen Kreisverkehr an der Simmozheimer Hauptstraße muss an den Reflektoren nachgebessert werden.
Seit fast einem Jahr ist der westliche Ortseingang von Simmozheim wieder frei. Und seitdem können Autos auch den neuen Kreisverkehr in der Simmozheimer Hauptstraße passieren. Der Kreisel ist bereits in jüngster Vergangenheit Gesprächsthema im Gemeinderat gewesen, da eine weiße Flüssigkeit aus dem Bauwerk herausgelaufen sei. Bürgermeister Stefan Feigl kann nun beruhigen, dass vermutlich die Verfugung zwischen den Pflastersteinen ausgeschwemmt werde. Nichtsdestotrotz seien die Steine fest und lösen sich nicht. Man behalte das Thema im Blick.