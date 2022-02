Polizei kündigt verstärkte Kontrollen zur Fastnacht an

1 Die Polizei wird in den Narrenhochburgen kontrollieren. (Archiv) Foto: (sb)

Die Polizei kündigt an, in den kommenden Fastnachtstagen wieder verstärkt unterwegs zu sein und Kontrollen durchzuführen.















Link kopiert

Kreis Rottweil/Schwarzwald-Baar-Kreis/Kreis Tuttlingen - Trotz der deutlich geringeren Anzahl an Fastnachtsveranstaltungen rechnet das Polizeipräsidium Konstanz - zuständig für die Landkreise Konstanz, Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar - vermehrt mit Störungen der Ordnung und auch übermäßigem Alkoholkonsum einzelner. Dieser könne zu Ordnungswidrigkeiten oder gar Straftaten führen.

Jugendliche im Fokus

Deswegen sei man schwerpunktmäßig in den Fastnachtshochburgen präsent. Dabei stünden besonders Jugendliche im Fokus der Polizei, die hochprozentigen Alkohol oder Drogen mitführen und zur Gewalt neigen.

Die Polizei rät, sich trotz der Lockerungen der Hygienevorschriften über die aktuellen Regelungen der Corona-Verordnung und kommunale Verordnungen zu informieren. So gilt beispielsweise ein Glasflaschenverbot in bestimmten Bereichen in Rottweil.

Zum Thema: Partys, Kneipen, Straßenfasnet - das sind die Regeln

Polizei rät zur Vernunft

Die eingesetzten Beamten, die für die Fastnachtstage verstärkt wurden, werden Verstöße gegen die Hygienevorschriften auch ahnden.

Weiter empfiehlt die Polizei, trotz der aufkommenden Feierlaune auch im eigenen Sinne Vernunft walten zu lassen. Die närrischen Tage sollen gefeiert werden können, aber am Ende für alle unbeschwert bleiben.

Lesen Sie auch: So bereitet sich die Polizei auf die Hohen Tage vor