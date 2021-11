1 Die Polizei rückte in der Nacht auf Montag zu mehreren Einsätzen aus. (Symbolfoto) Foto: Nölke

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Pforzheim hat es während der Nacht von Sonntag auf Montag vereinzelt "halloweentypische" Handlungen gegeben.















Kreise Calw/Freudenstadt/Pforzheim/Enzkreis - So kam es laut Polizeimeldung zum Beispiel in Remchingen zu Eierwürfen und im Bereich Schömberg wurde am Sonntag gegen 2240 Uhr ein Kürbis auf die Fahrbahn geworfen.

In Horb und Althengstett mussten Polizeibeamte wegen Böllerschlägen ausrücken.

Zu einer Sachbeschädigung kam es in Pforzheim-Eutingen, als im Rahmen einer Motto-Party gegen 2 Uhr ein Feuerlöscher versprüht wurde.

Jugendliche durch Schläge verletzt

In Empfingen kam es am Montag gegen 2.15 Uhr bei einer Halloween-Veranstaltung zu Körperverletzungsdelikten unter Jugendlichen, wobei ein 18- und ein 19-Jähriger durch Schläge verletzt wurden.

Im Zusammenhang mit einer Halloween-Party in Kämpfelbach wurden Gäste bestohlen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 400 Euro.

Ruhestörender Lärm wurde der Polizei im Bereich der Pforzheimer Südstadt gemeldet. Dort wurde nach erneutem Aufsuchen der Örtlichkeit gegen 4.10 Uhr durch Einsatzkräfte die Veranstaltung endgültig beendet.

Im Vergleich zu einem sonstigen Nachtdienst vor einem Sonn- beziehungsweise Feiertag kam es zwar zu "halloweenbedingten" Ereignissen, aber zu keinen gravierenden zusätzlichen Einsatzlagen, zieht das Präsidium Bilanz.